Polizei sprengt Arsenal in Dortmund: Waffennarr vor Gericht

Am 9. September vor zweieinhalb Jahren rückten Polizei und Feuerwehr erstmals zu dem Haus an der Volksgartenstraße in Lütgendortmund an. Da dürfte noch nicht absehbar gewesen sein, dass der Einsatz sich über sechs Tage hinziehen wird.

Tagelang knallte es rund um die Volksgartenstraße in Dortmund im Herbst vor zweieinhalb Jahren. Experten von Polizei und Landeskriminalamt machten TNT-Sprengstoff mit gezielten Explosionen unschädlich, der bei einem Waffennarr entdeckt worden war. Es war nicht das einzig Gefährliche, was der Mann in Wohnung, Keller und Garage gelagert haben soll. Als die Polizei bei ihm am 9. September 2020 nach einem Tipp erstmals aufschlug, stieß sie auf ein wahres Waffenlager. Der inzwischen 69-Jährige muss sich deshalb am 16. März vor dem Dortmunder Amtsgericht verantworten. Es geht um den Vorwurf des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontroll-, das Waffen- und das Sprengstoffgesetz.

Auf satten sechs Seiten listet die Anklage Sprengstoff, Waffen, Waffenteile und Munition auf, teils aus dem Zweiten Weltkrieg, die zum Arsenal des Mannes gehörten. Darunter noch vergleichsweise harmlosere Sachen wie sogenannte „Eisenbahnknallkapseln“, die bei Arbeiten an Bahngleisen benutzt werden, um Arbeiter vor herannahenden Zügen zu warnen. Aber eben auch eine Mine und diverse automatische Schusswaffen und Maschinengewehre.

Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr über sechs Tage

Sechs Tage lang dauerte der Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr in Lütgendortmund, die täglich über Stunden behutsam die Räume des Dortmunders durchkämmten. In Containern sichteten die Ermittler die Funde. Für die Einsätze war jeweils auch die Straße vor dem Haus gesperrt worden. Für die Geduld der übrigen Anwohner auch bei den Lärmbelästigungen durch die gezielten Sprengungen in der Nähe dankte die Polizei mehrfach ausdrücklich.

Der Wohnungsbesitzer war zunächst vorläufig festgenommen worden. Er kam aber mangels Haftgründen schnell wieder auf freien Fuß. Foto: Fabian Strauch / dpa

Der Wohnungsbesitzer war zunächst vorläufig festgenommen worden. Er kam aber mangels Haftgründen schnell wieder auf freien Fuß. Angeklagt ist er vor dem Schöffengericht. Im Falle einer Verurteilung könnte ihm auch Gefängnis drohen. Allein für einen Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz steht eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr im Raum. Die „Bild“-Zeitung wollte nach den Durchsuchungen erfahren haben, dass der Mann bereits vor Jahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgefallen sei, was damals noch mit einer Bewährungsstrafe geendet habe. Es ist zunächst nur ein Verhandlungstag angesetzt.

