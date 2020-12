Angesichts der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen soll in Deutschland ab Mittwoch ein harter Lockdown beginnen. Eine Vorlage aus dem Bundeskanzleramt für die Bund-Länder-Beratungen am Sonntagvormittag sieht dafür unter anderem die Schließung von Einzelhandelsgeschäften und die Aussetzung der Präsenzpflicht an Schulen vor.

Dortmund. Keine Masken, kein Abstand, dafür laute Musik und Alkohol: In einer Dortmunder Kita wurde eine Corona-Party gefeiert. Die Polizei ging dazwischen.

Die Polizei in Dortmund musste am Freitagabend eine Corona-Party mit 14 Gästen auflösen – allerdings nicht in einer Privatwohnung, sondern in einer Kindertagesstätte. Anwohner hatten sich zuvor über Ruhestörung beklagt.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, schallte die Musik bis auf die Straße. In einem Raum der Kita, die im Stadtteil Menglinghausen liegt, feierten demnach 14 Beschäftigte bei verschlossenen Fenstern. Neben der Musik deuteten laut Polizei ein Büffet und Alkohol auf ein Fest hin.

Die Party-Gäste verstießen den Angaben zufolge direkt gegen mehrere Corona-Regeln. So trugen sie keinen Mund-Nasen-Schutz und hielten auch nicht den Mindestabstand ein, sondern saßen dicht an dicht zusammen. Gegen sie wurden Platzverweise ausgesprochen und Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen der Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung gestellt.

(AFP/jha)