Polizei löst Youtuber-Aktion in Dortmund mit 1000 Fans auf

Dortmund. Die Polizei hat am Samstag die Werbeaktion des Youtubers Canbroke in Dortmund aufgelöst: Mehr als 1000 junge Leute missachteten die Coronaregeln.

Die Polizei musste am Samstag die Werbeaktion für den neuen Eistee des Youtubers Canbroke in Dortmund beenden: Zeugen hatten gegen 15.55 Uhr mehrere hundert Personen auf dem Parkplatz des Baumarkes an der Borsigstraße in der Nordstadt gemeldet, die dort die Zufahrten versperrten.

Tatsächlich hielten sich nach Polizeiangaben auf dem Gelände schließlich "mehrere tausend Menschen" auf. Die Polizei stellte schließlich eine Personengruppe im niedrigen vierstelligen Bereich fest. Weil ein geordneter Ablauf - auch im Hinblick auf den notwendigen Infektionsschutz - nicht garantiert war, untersagten die Beamten die Veranstaltung und erteilten vor Ort Platzverweise.

War tatsächlich eine Eistee-Promo-Tour des Youtubers CanBroke. Dieser postete auf seinem Instagram-Profil eine Aufnahme eines überfüllten Parkplatzes vor einem Supermarkt in der Nordstadt.

Nach und nach verließen die Personen den Bereich. In der Folge kam es im Umfeld zu Verkehrsstörungen, sodass die Polizei vorübergehend einzelne Straßen sperren musste. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

