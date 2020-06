Polizei löst illegale Party in Dortmund auf - 35 Anzeigen

Die Polizei hat in Dortmund in der Nacht zu Sonntag eine unerlaubte Raver-Party aufgelöst.

Dortmund. Die Polizei hat eine unerlaubte Raver-Party auf einem ehemaligen Industriegelände in Dortmund aufgelöst. 35 Teilnehmer bekamen eine Anzeige.

Die Polizei hat in der Nacht zu Samstag eine illegale Party in Dortmund aufgelöst. Wie die Beamten berichten, sollen Anwohner um 23.50 Uhr gemeldet haben, dass eine größere Gruppe in das leerstehende Gebäude auf dem ehemaligen Hoesch-Gelände gegangen sein.

Und tatsächlich: Die eintreffenden Beamten trafen nach eigenen Angaben „eine Vielzahl von Personen“ an, die vermutlich eine organisierte Techno-Party feiern wollten. So sei professionelles DJ-Equipment vor Ort gewesen und Personen aus dem gesamten Bundesgebiet nach Dortmund gereist.

Polizei will Party in Dortmund auflösen: eine Beamtin leicht verletzt

Als die Polizei die Veranstaltung auflösen wollte, sollen sich die Feiernden zunächst „unkooperativ“ verhalten haben. Eine Person soll sogar Pfefferspray in Richtung der Polizisten gesprüht haben. Bei einem anschließenden Tumult wurde eine Beamtin leicht verletzt. Mit Verstärkung konnte die Polizei schließlich unter Kontrolle bringen.

Gegen 35 Teilnehmer der unerlaubten Party erstatte die Polizei anschließend Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung und sprach Platzverweise aus. Die Raver müssen nun 200 Euro plus eine Verwaltungsgebühren zahlen. Eine Person muss sich zusätzlich wegen tätlichem Angriff auf die Polizeibeamtin verantworten. (red)

