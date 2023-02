Polizei: Kriminalität in Dortmund ist wie vor der Pandemie

Dortmund. Die polizeiliche Kriminalitätsstatistik 2022 zeigt einen Anstieg der Kriminalität in Dortmund. Die Zahlen sind in etwa wie vor der Pandemie.

Die Kriminalität in Dortmund ist wieder auf dem Niveau wie vor der Pandemie. Das geht aus der polizeilichen Kriminalstatistik 2022 für Dortmund und Lünen hervor, die am heutigen Dienstag vorgestellt wurde. Der Statistik nach sind die Zahlen vergleichbar mit dem Jahr 2019. Sorgen bereitet der Polizei indes die gestiegene Brutalität. Im Bereich der Kinderpornografie zeige die Statistik, wie effektiv die Ermittlungen mittlerweile seien, so die Polizei.

Kriminalität in Dortmund: Anstieg nach Corona auf Vor-Pandemie-Zahlen

„Von Anfang an haben wir gesehen: Die Besonderheiten der Pandemie verzerren die Aussagekraft der jährlichen Kriminalstatistik“, erklärte der Dortmunder Polizeipräsident Gregor Lange, der die Kriminalitätsstatistik gemeinsam mit dem stellvertretenden Leiter der Direktion Kriminalität, Robert Herrmann vorstellte. Man habe daher die aktuellen Zahlen auch mit jenen aus dem Jahr 2019 verglichen. Klammert man die beiden Pandemie-Jahre 2020 und 2021 aus, befinde sich Dortmund, nach Angaben der Polizei, sogar beim zweitniedrigsten Wert der letzten 13 Jahre. In Teilen sei jedoch ein Anstieg der Fallzahlen zu erkennen.

Von 55.206 auf 62.761 angezeigte Straftaten stiegen die Fälle in Dortmund in 2022. Dies entspricht einer Steigerung von 13,69 Prozent. Verglichen mit dem Jahr 2019 gibt es jedoch nur eine Steigerung um nur 1,7 Prozent. 2019 habe es nach einer kontinuierlichen Senkung der Fallzahlen seit dem Jahr 2014 einen Tiefststand gegeben, heißt es weiter. Rückblickend auf die letzten 13 Jahre, in denen im Jahr 2014 noch 86.549 Straftaten zu verzeichnen waren, habe man 2022 die zweitniedrigste Gesamtzahl, wenn die Corona-Jahre ausgeblendet werden. Somit gehe die Tendenz weiterhin in Richtung sinkender Fallzahlen, resümiert die Dortmunder Polizei.

Dortmund: Mehr aufgeklärte Taten als im Landesdurchschnitt

Mit rund 55 Prozent aufgeklärter Straftaten habe man, wie auch in den vergangenen Jahren, mehr als die Hälfte der Fälle aufklären können. Damit liegt Dortmund über dem NRW-Landesdurchschnitt von knapp 52 Prozent.

Die Entwicklungen in den einzelnen Bereichen sehen dabei ganz unterschiedlich aus. So stiegen die Taten im Bereich der Gewaltkriminalität um rund 30 Prozent auf 2912. Verglichen mit dem Jahr 2019 ist dies eine Steigerung um 11,5 Prozent. Eine Entwicklung, die dem Polizeipräsidenten Sorgen bereitet: „Wir müssen eine zunehmende Brutalität feststellen – auch unter sehr jungen Menschen. Wenn wir dieses Problem als Polizei auch nicht alleine lösen können, ist es aber unsere Pflicht hier gegenzusteuern. Damit haben wir im vergangenen Jahr zum Beispiel mit Maßnahmen wie der strategischen Fahndung und der Videobeobachtung auf der Kampstraße bereits begonnen“, sagte Lange.

Lesen Sie auch:Auto erfasst 38-Jährigen auf der A2 und fährt einfach weiter

Mehr Straßenraube, weniger Wohnungseinbrüche

Eine Steigerung von 13,45 Prozent auf 13.728 Taten im Vergleich zu 2021 (plus 0,4 Prozent im Vergleich zu 2019) war für den Bereich der Straßenkriminalität zu verzeichnen. Auch die Zahl der Straßenraube stieg im Vorjahresvergleich um 44 Prozent auf 361 Taten an. 2019 hatte es noch 10 Taten weniger gegeben (Anstieg von 2,8 Prozent). Trotz einer Steigerung um 42,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr sinken die Fallzahlen im Bereich der Wohnungseinbrüche im Vergleich zum Jahr 2019 um rund neun Prozent auf 1076 Taten. Im Vergleich zum Höchststand 2015 (3357 Fälle) steht hier sogar ein Minus von knapp 68 Prozent. Einen starken Anstieg gibt es derweil bei Taschendiebstählen. Diese haben mit 1930 im Vergleich zu 2021 um 60,57 Prozent zugenommen.

Dortmunder Soko Kipo ermittelt im Bereich der Kinderpornografie

Bei einer weiteren Statistik habe die Polizei gemischte Gefühle, heißt es weiter. Denn der Anstieg im Bereich Kinderpornografie sei für die Sicherheitsexperten gleichzeitig erschreckend und ein guter Arbeitsnachweis. 246 Taten in 2022 stehen hier 280 im Vorjahr gegenüber (minus von 12,14 Prozent) – und 53 im Jahr 2019 (plus 364,1 Prozent). „So fassungslos mich diese Zahlen machen, so froh bin ich, dass es uns durch eine intensive Ermittlungsarbeit in diesem Deliktsfeld gelingt, immer mehr Taten – und auch Netzwerke hinter diesen Taten – aufzuklären, die diejenigen betreffen, die sich oft nicht selbst schützen können: unsere Kinder“, betonte Gregor Lange. Seit September 2019 gebe es das neu entwickelte Maßnahmenkonzept im Kampf gegen Kinderpornografie, im Mai 2022 wurde zudem eine Soko Kipo eingerichtet. Die personelle Verstärkung und Schwerpunktsetzung bedeute mehr Durchsuchungen, mehr Funde, mehr Daten und somit auch mehr Strafverfahren. Mit einer Aufklärungsquote von rund 93 Prozent wird die Mehrheit dieser Straftaten auch geklärt.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund