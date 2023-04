Polizei Dortmund warnt: Taschendiebe lieben diesen Wochentag

Taschendiebstahl in Dortmund: An diesen Tagen, Zeiten und Orten ist es besonders riskant.

Dortmund. Wann ist die Gefahr eines Taschendiebstahls in Dortmund am größten? Vor diesen Wochentagen und Tageszeiten warnt die Polizei besonders.

Warnen kann man nicht oft genug: Die Dortmunder Polizei weist (wie so oft) auf die Gefahr von Taschendiebstählen hin. Aber sie nennt auch konkrete Wochentage und Tageszeiten, an denen die Diebesbanden besonders aktiv sind.

Die Tricks der Diebinnen und Diebe sind immer die gleichen. Mit einem Stadtplan fragen sie nach dem Weg (und verdecken mit dem Papier die Handtasche), auf einer Rolltreppe erzeugen sie einen künstlichen Stau (und greifen im Gedränge in die Tasche), sie rempeln an, lenken ab, bieten freundlich Hilfe an – und schon ist das Portmonnaie weg.

In den aufgeklärten Fällen seien überwiegend junge Frauen die Täterinnen, schreibt die Polizei. Meist teilen sie sich die Arbeit: Sie gucken sich gemeinsam ein Opfer aus, eine lenkt es ab, die andere greift unauffällig zu.

Taschendiebstahl in Dortmund: Freitag ist der gefährlichste Wochentag

Die Dortmunder Polizei hat Tage, Zeiten und Orte vergangener Fälle verglichen und festgestellt, dass Taschendiebstähle freitags Hochkonjunktur haben. Weitere Fakten:

gefährlichste Tageszeit: 10 bis 18 Uhr

10 bis 18 Uhr gefährlichster Tag: besonders viele Fälle an Freitagen (März: 42)

besonders viele Fälle an Freitagen (März: 42) ungefährlichster Tag: besonders wenige Fälle an Sonntagen (März: 5)

besonders wenige Fälle an Sonntagen (März: 5) gefährlichster Ort: über die Hälfte aller Fälle passierten in der Innenstadt (März: 55 Prozent)

über die Hälfte aller Fälle passierten in der Innenstadt (März: 55 Prozent) lokale Schwerpunkte: Nordmarkt beim Wochenmarkt, Hauptbahnhof, Geschäfte am Osten-/Westenhellweg, Geschäfte und Märkte in den Stadtteilen

Nordmarkt beim Wochenmarkt, Hauptbahnhof, Geschäfte am Osten-/Westenhellweg, Geschäfte und Märkte in den Stadtteilen besonders gefährliche Situationen: dichtes Gedränge – z.B. in Warteschlangen an der Kasse oder beim Einstieg in Bus und Bahn

Die Tipps der Dortmunder Polizei gegen Taschendiebstahl liegen auf der Hand. Geldbörse, Handy und Co. gehören nah an den Körper und auf keinen Fall offen sichtbar getragen. Zudem sollten EC- und Kreditkarten nie zusammen mit der PIN im Portemonnaie stecken.

