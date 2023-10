Polizei Dortmund sucht mutmaßlichen Betrüger mit Fotos

Mit Fotos sucht die Polizei Dortmund nach einem mutmaßlichen Betrüger. Der Mann steht im Verdacht, mit der Karte eines 32-jährigen Dortmunders Geld abgehoben und Käufe getätigt zu haben. Die Karte war dem Mann am 13. Juli abhanden gekommen. In der Folge stellte er die unrechtmäßigen Einsätze fest.

Die Fotos einer Überwachungskamera finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/117289 Kennen Sie den Mann und können Angaben zu seiner Identität und/oder seinem Aufenthaltsort geben? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441. (Red.)

