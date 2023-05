Dortmunder (16) gibt Gewalttaten zu – Festnahme in S-Bahn

Dieses Messer hatte der 16-Jährige in der S4 in Dortmund dabei – und gut riechbares Marihuana.

Dortmund. Die Dortmunder Bundespolizei hatte mal wieder eine gute Nase: In der S4 in Asseln kontrollierten Beamte in Zivil am Samstagabend einen Jugendlichen (16) – und nahmen ihn direkt fest.

Gegen 20.30 Uhr fiel der Zivil-Streife der Teenager auf, schreibt die Bundespolizei. Er habe stark nach Marihuana gerochen. Während der Fahrt wurde er kontrolliert. Dass sich der junge Dortmunder mit seiner Krankenkassen-Karte auswies war nicht weiter schlimm. Der Rest schon: Verbotene oder gefährliche Gegenstände habe er nicht dabei, beteuerte er – gab aber zu, "wegen Gewaltdelikten polizeilich in Erscheinung getreten zu sein", heißt es weiter.

Teenager mit Messer und Drogen in der S4

Die Beamten wollten den Teenager durchsuchen, aber er weigerte sich beharrlich. Jacken- und Hosentaschen leeren? Bauchtasche übergeben? Das kam ihn offenbar nicht in den Sinn.

Als ein Polizist die Tasche griff, versuchte der Jugendliche zu fliehen. Aber die Einsatzkräfte rangen den jungen Mann zu Boden und legten ihm Handschellen an. Die dazugerufene Dortmunder Polizei nahm den 16-Jährigen an der Haltestelle Asseln in Empfang und brachte ihn zur Wache.

In seiner Bauchtasche fanden sich 20g Marihuana, und ein verbotenes Springmesser mit einer Klingenlänge von knapp 10cm. Seine Mutter holte den Jugendliche ab. Die Polizei leitete mehrere Verfahren ein (Drogen, Waffen, Widerstand).

Polizei in Dortmund – Das könnte Sie auch interessieren:

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund