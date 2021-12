Polizei Dortmund löst Rave-Party mit 100 Feiernden auf

Die Polizei hat am Wochenende in Dortmund eine verbotene Party beendet. Die etwa 100 Teilnehmer waren zum Teil aus dem Rheinland angereist. (Symbolbild)

Etwa 100 Personen haben in Dortmund in der Nacht zu Samstag einen illegalen Rave gefeiert. Die Polizei löste die Party nach eigenen Angaben gegen 4 Uhr morgens auf. Die Feiernden hatten sich in den Hallen eines leerstehenden Gebäudes an der Beylingstraße im Stadtteil Kirchderne getroffen.

Als die Beamten eintrafen, flüchteten einige der Teilnehmer. Von 77 Personen wurden die Personalien festgestellt. Manche der 17 bis 39-Jährigen hatten offenbar eine längere Anfahrt auf sich genommen, zum Beispiel aus Duisburg, Bottrop, Köln, Bonn und Nettetal. Sie alle müssen mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung rechnen.

Illegaler Rave in Dortmund – Personen machten falsche Angaben

Drei Personen hatten zunächst falsche Personalien angegeben, sodass auf sie Ordnungswidrigkeitenverfahren zukommen, so die Dortmunder Polizei.

Neben technischen Equipment, entdeckten die Polizisten auch Betäubungsmittel, stellten diese sicher und schrieben entsprechend Anzeigen. (red)

