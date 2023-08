Polizei Dortmund konfisziert Waffen, Fahrräder und Tabak

Dortmund. Die Polizei hat in der Dortmunder Nordstadt großflächig Personen kontrolliert. Die Vergehen reichten von Fahrraddiebstahl bis Hehlerei.

Im Zuge vermehrter Kontroll- und Präsenzeinsätze haben Polizeibeamte seit Montag mehrere Hundert Menschen in der Dortmunder Nordstadt und City kontrolliert. Dabei beschlagnahmten sie verschiedene gefährliche Gegenstände und leiteten mehrere Verfahren ein.

Im Bereich der Lessing- und Missundestraße konfiszierten die Polizisten unter anderem Pfefferspray, ein Einhandmesser sowie einen Schlagring. Bei einer Autokontrolle im Bereich Hansastraße fanden die Einsatzkräfte bei den Insassen ebenfalls ein Einhandmesser, einen Schlagstock und einen Baseballschläger.

200 Schachteln Zigaretten gefunden: Verdacht der Hehlerei

Noch am selben Tag stellten die Beamten einen weiteren Schlagstock am Nordmarkt sicher. Sie leiteten entsprechende Verfahren ein. Am Stadtgarten und Nordmarkt kontrollierten die Polizisten zwei Fahrradfahrer. Die Räder hatten sie mutmaßlich gestohlen.

Beim Verlassen eines Kiosks in der Nordstadt überprüfte die Polizei einen verdächtigten Mann. Dabei fand sie im Eingangsbereich eine Tüte mit mehr als 200 Schachteln Zigaretten. Es besteht der Verdacht, dass die Person diese als Hehlerware an den Kiosk verkauft hatte. Zudem stellte sich heraus, dass sich der Mann illegal in Deutschland befand. Die Beamten nahmen den Verdächtigen in Gewahrsam und beschlagnahmten im Kiosk mehrere E-Shishas ohne Steuerbanderole. Gegen den Betreiber erstattete die Polizei ebenfalls Anzeige wegen Hehlerei.

Bereits in der vergangenen Woche kam es zwischen Montag (7. August) und Samstag (12. August) zu 320 Kontrollen und 150 Platzverweisen in Dortmunds Nordstadt. (red)

Lesen Sie auch:

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund