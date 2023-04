Nach Kiosk-Einbruch: Polizei Dortmund folgt Süßigkeiten-Spur

Dortmund. Nach einem Einbruch in einen Schul-Kiosk in Dortmund ist die Polizei einer Spur aus Süßem gefolgt. Aber der Hubschrauber musste trotzdem ran.

Unbekannte sind am späten Montagabend in einen Schulkiosk in Dortmund-Kley eingebrochen. Ihren Einbruch toppten sie danach mit einer weiteren (viel gefährlicheren) Tat: Sie legten Feuer. Die Polizei suchte auch per Hubschrauber nach den Tätern – aber ohne Erfolg.

Gegen 23 Uhr waren Polizei und Feuerwehr zum Schulkomplex an der Kleybredde gerufen worden. Dunkler Qualm drang aus einem Fenster des Schulkiosks. Vor Ort bemerkte die Polizei, dass es vorher offensichtlich einen Einbruch gegeben hatte: Man sah deutliche Hebelspuren, das Fensterglas fehlte.

Weiteres Indiz für Einbruch: Spur an verpackten Süßigkeiten

Ein weiteres Indiz für einen Einbruch: Eine Spur an verpackten Süßigkeiten (laut Polizei vermutlich Diebesgut) führte vom Schulhof auf einen Fußweg. Mit einem Polizeihubschrauber wurde die Fahndung daher auf das Waldgebiet Dorney ausgeweitet. Aber auch die "Hummel" fand die Täter nicht.

Die Feuerwehr verhinderte ein Überspringen der Flammen auf weitere Gebäudeteile. Der Brand war recht schnell gelöscht.

Jetzt ermittelt die Polizei wegen schweren Diebstahls und Brandstiftung. Wer hat kurz vor oder nach der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise an die Polizei Dortmund: 0231/1327441.

