Polizei Dortmund gibt Warnschuss ab und setzt Taser ein

Dortmund. Die Dortmunder Polizei hat am Donnerstag einen aggressiven Mann festgenommen. Der hatte die Polizei mit einer nachgemachten Schusswaffe bedroht.

Die Polizei Dortmund hat am späten Donnerstagnachmittag einen 51-Jahre alten Dortmunder in Hörde festgenommen. Da der Mann sie augenscheinlich mit einer Schusswaffe bedrohte und auch nach der Aufforderung, stehen zu bleiben, weiter auf die Polizei zuging, wurde ein Warnschuss abgefeuert. Der Mann ließ die Waffe fallen und floh. Kurze Zeit später konnte er festgenommen werden - wobei ein Taser benutzt wurde, berichtet die Polizei.

Polizeieinsatz in Dortmund: Dunkle Waffe aus dem Fenster gehalten

Der Notruf ging gegen 17.30 Uhr ein - ein Fall möglicher häuslicher Gewalt in der Straße „Am Richterbusch“. Nach ersten Erkenntnissen soll der 51-Jährige sich aggressiv verhalten und nicht auf Ansprache reagiert haben. Sogar eine schwarze Waffe hielt er aus dem Fenster einer Wohnung.

Dann flüchtete er wohl aus einem Hinterausgang, und die Polizisten trafen ihn in einem Kiosk in der Straße „Am Heedbrink“ an. Hier kam es zu dem Warnschuss und kurz später zu dem Taser-Einsatz. Eine Notärztin untersuchte den Dortmunder, bevor der laut Polizei weiterhin aggressive Mann in Polizeigewahrsam kam.

Wie sich herausstellte, hatte der Festgenommene die Einsatzkräfte mit einer Maschinenpistolen-Nachbildung bedroht - „ähnlich einer sogenannten ,Uzi’“. Mit der Waffe hätte jedoch kein Schuss abgegeben werden können, erklärt ein Polizeisprecher auf Nachfrage.

Weiter berichtet die Polizei: „Der 51-Jährige hatte die Frau nach ersten Aussagen geschlagen und getreten. Die Frau erlitt mehrere Verletzungen. Unabhängig des Strafverfahrens ordneten die Polizisten ein zehntägiges Rückverbot für den 51-Jährigen in die Wohnung an.“

Dortmunder muss vor den Haftrichter

Die Ermittlungen wegen häuslicher Gewalt dauern an. Zudem werde im Rahmen der Ermittlungen geschaut, ob die Einsatzkräfte korrekt gehandelt haben, so der Polizeisprecher. Nach jetzigem Stand sehe es so aus, also ob alles rechtens verlaufen sei.

Das Strafverfahren wurden wegen Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet. Zudem wird der Festgenommene am Freitag einem Haftrichter vorgeführt.

