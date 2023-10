Polizei Dortmund findet Waffen bei mutmaßlichem Drogendealer

Die Polizei hat am Dienstagabend, 10. Oktober, in der nördlichen Dortmunder Innenstadt einen mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen. Zeugenhinweise hatten die Polizei auf den Mann aufmerksam gemacht, der offenbar aus seiner Wohnung heraus Drogen verkaufte. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Beamten neben den Betäubungsmitteln auch mehrere Waffen.

Gegen 18.20 Uhr fiel Zeugen nach Polizeiangaben ein Mann auf, der aus dem einem Wohnhaus an der Haydnstraße herauskam und sich verdächtig verhielt. Bei seiner Kontrolle fanden die Beamten ein kleines Behältnis mit Kokain.

Mit einem Durchsuchungsbeschluss verschafften sich die Polizisten kurze Zeit später Zutritt zu der Wohnung des mutmaßlichen Verkäufers. Hier trafen sie den 30-Jährigen Mann auch gemeinsam mit weiteren Personen an. Neben "nicht geringe Mengen von mutmaßlichem Kokain und Heroin, teils schon portioniert", stießen sie laut Polizeibericht auch auf Zubehör für die Verpackung und den Verkauf von Drogen, mehrere Messer, einen Teleskopschlagstock, ein Reizstoffsprühgerät sowie drei Fahrräder - für die keine der anwesenden Personen einen Eigentumsnachweis erbringen konnte.

Die Beamten stellten alle Gegenstände sicher und nahmen den 30-Jährigen vorläufig fest. Er kam anschließend ins Polizeigewahrsam und soll am Mittwoch, 11. Oktober, einem Haftrichter vorgeführt werden. (Red.)

Lesen Sie auch:

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden!

Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten.