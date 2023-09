Polizei Dortmund findet Potenzmittel, Drogen und 36.000 Euro

Die Polizei Dortmund ist am Mittwoch (6.9.) bei einem mehrere Stunden andauernden Einsatz in der Innen- und in der Nordstadt unterwegs gewesen (Symbolbild).

Dortmund. Ein aufmerksamer Nachbar erweist sich als guter Tippgeber für die Dortmunder Polizei in Sachen Drogenhandel. Die rückt zum großen Einsatz aus.

Angefangen hatte alles schon vor mehreren Wochen. Ein aufmerksamer Nachbar informierte die Polizei: Rund um die Geschwister-Scholl-Straße in der Innenstadt würde eifrig mit Drogen gehandelt. Die ermittelte ebenso eifrig und schlug am Mittwoch (6.9.) während eines mehrstündigen, so genannten Schwerpunkteinsatzes zu.

Die Polizei berichtet in diesem Zusammenhang am Donnerstag von drei Tatverdächtigen (18, 24 und 29 Jahre). Einer der drei musste hinnehmen, dass seine Wohnung durchsucht wurde. Es gab einen Durchsuchungsbeschluss. Die Einsatzkräfte fanden Drogen, Medikamente, Potenzmittel, Parfüms, Handtaschen und 36.050 Euro.

Währenddessen erhielt die Polizei gegen 17 Uhr Hinweise auf Ärger am Fußballmuseum am Königswall. Dort würde mit Farbe gesprüht. Sie überprüfte vor Ort mehrere Menschen - auch eine 21 Jahre alte Frau. Die hatte laut Polizei Marihuana, Amphetamine und Ecstasy in ihrem Rucksack. Sie wurde vorläufig festgenommen.

Polizeieinsatz in Dortmund: Debit- und Tankkarten sichergestellt

Weiter ging es mit der Festnahme eines 31-jährigen Mannes aus Dortmund. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor. Die Polizei fand bei ihm Drogen, eine größere Menge Geld sowie Debit- und ausländische Tankkarten, deren Herkunft noch unklar ist.

Bei einer Kontrolle auf der Bornstraße in der Nordstadt wurde gegen 15.45 Uhr ein 23-jähriger Golf-Fahrer angehalten. „Grundlage für die Überprüfung des Mannes und die Durchsuchung des Autos war ebenfalls die strategische Fahndung“, so die Polizei. Die Einsatzkräfte fanden 1,2 Kilogramm Marihuana. Nun wird gegen den Mann wegen illegalen Rauschgifthandels ermittelt.

Kontrollen an Dortmunder Bornstraße: Haftbefehl vollstreckt

Das Ergebnis der weiteren Kontrollen zwischen 15 und 16.30 Uhr an der Bornstraße: Mehrere Verfahren wegen des Verdachts auf Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Auch an der Bornstraße vollstreckte die Polizei einen Haftbefehl.

Bereits zwei Tage zuvor, am Montag (4.9.), kontrollierte die Polizei. 28 Menschen erhielten Platzverweise für die Dortmunder Innenstadt. An der Lauenburger Straße wurden Marihuana, Haschisch und Geld (1.225 Euro) sichergestellt. (red)

