Die Polizei Dortmund war in Dorstfeld im Einsatz, um dort eine palästinensische Flagge sowie ein Israel-feindliches Banner an einem Wohnhaus an der Ecke Thusneldastraße/ Emscherstraße sicherzustellen - auch bekannt als "Neo-Nazi-Kiez".

Dortmund. In Dorstfeld wurde ein Israel-feindliches Banner und eine palästinensische Flagge an einem Wohnhaus sichergestellt. Der Staatsschutz ermittelt.

Parallel zu einer Solidaritätskundgebung mit Israel in Dortmund-Mitte war am Dienstagabend, 10. Oktober, die Polizei in Dorstfeld im Einsatz, um dort eine palästinensische Flagge sowie ein Israel-feindliches Banner an einem Wohnhaus an der Ecke Thusneldastraße/ Emscherstraße sicherzustellen - auch bekannt als "Neo-Nazi-Kiez".

Die Namen der tatverdächtigen mutmaßlichen Neo-Nazis seien der Polizei Dortmund einschlägig durch Vorstrafen bekannt, bestätigt ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage. Nun ermittelt der Staatsschutz. Auch wegen zweier Beleidigungen gegen Mitarbeiter des Ordnungsamts der Stadt Dortmund werde ermittelt.

Polizei Dortmund entfernt Israel-feindliches Banner mit Hilfe eines Feuerwehrwagens

Mit Hilfe eines Drehleiterwagens der Feuerwehr hatte die Polizei die Flagge und das Banner gegen 21 Uhr entfernt. Auf dem antisemitischen Banner war zu lesen: "Der Staat Israel ist unser Unglück" - wohl in Anlehnung an eine hetzerische Parole der nationalsozialistischen Propaganda-Wochenzeitung "Der Stürmer".

Die rechtsextreme Aktion war offenbar eine Reaktion auf den Großangriff der palästinensischen Terror-Organisation Hamas auf Israel. Seit Samstag, 7. Oktober, ist die Zahl der Toten durch die Angriffe der Hamas auf 1200 angestiegen.

Polizei verstärkt Schutz der jüdischen Gemeinde in Dortmund

Nach Bekanntwerden des Angriffs der Terrororganisation Hamas auf den Staat Israel und die Zivilbevölkerung des Landes hatte die Polizei den Schutz der jüdischen Gemeinde in Dortmund verstärkt, wie aus einer Pressemitteilung der Polizei hervorgeht. "Der Schutz des jüdischen Lebens hat für die Dortmunder Polizei gerade in dieser aktuellen Situation höchste Priorität", heißt es darin. "Wir unternehmen deshalb alles, um den Schutz aller Mitglieder der jüdischen Gemeinde und ihrer Einrichtungen zu gewährleisten."

Auf oberster Führungsebene sei ein Gremium eingerichtet worden, das die Lage täglich neu bewerte. "Unsere Lagebewertungen gleichen wir dabei permanent mit anderen Sicherheitsbehörden und auch mit dem Verfassungsschutz ab", sagte Polizeipräsident Gregor Lange am Dienstag, 10.Oktober, nach einem Gespräch mit der jüdischen Gemeinde und wenige Stunden vor der Solidaritäts-Kundgebung "Netzwerks zur Bekämpfung von Antisemitismus" in der Dortmunder Innenstadt.

Polizeipräsident: Terror gegen Israel beeinflusst jüdisches Leben auch in Dortmund

Die Dortmunder Polizei stehe seit vielen Jahren auf unterschiedlichen Ebenen im engen Kontakt zur jüdischen Gemeinde. "Am vergangenen Samstag mussten wir sehr schnell reagieren, um die permanent laufenden Sicherheitsmaßnahmen augenblicklich anzupassen", so Lange weiter. "Heute haben wir im persönlichen Gespräch von Mensch zu Mensch mit dem Vorstand der Gemeinde gespürt, wie stark der Terror gegen Israel das jüdische Leben auch in Dortmund beeinflusst." Alle Polizistinnen und Polizisten seien daher sensibilisiert, den Schutz jüdischer Einrichtungen mit "maximaler Aufmerksamkeit durchzuführen."

Lesen Sie auch:

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund