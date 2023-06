Teenager-Diebe durchwühlen Geschenke für Grundschüler

Polizeieinsatz in Dortmund: Sechs Jugendliche sind in eine Grundschule in der Nordstadt eingebrochen. (Symbolbild)

Dortmund. "Dummdreist" trifft's ganz gut: Sechs Teenager sind in eine Dortmunder Grundschule eingestiegen – um Geschenke-Beutel für i-Dötze zu durchwühlen.

Was haben sich diese Teenager bloß als Beute erhofft? Die Dortmunder Polizei hat am Sonntagabend sechs Jugendliche erwischt, die in eine Grundschule eingestiegen waren und Geschenke für die neuen i-Dötze durchwühlten. Das schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Ebenfalls am Sonntag wurde ein minderjähriges Duo (12 und 13) bei einem anderen Einbruch gefasst.

Jugendliche steigen in Dortmunder Grundschule ein

Ein Zeuge hatte gegen 22 Uhr beobachtet, wie die sechs Jugendlichen durch ein eingeschlagenes Fenster in die Brinkmann-Grundschule an der Münsterstraße einstiegen. Er rief sofort die Polizei. Als die Teenager merkten, dass sie beobachtet worden waren, rannten sie sofort davon.

Ein Streifenteam der Wache Nord war schnell am Tatort in der Nordstadt. Ein 14-Jähriger sei sofort geschnappt worden, schreibt die Polizei – kurz darauf wurde ein 15-Jähriger Komplize ermittelt. Nach weiteren Ermittlungen stehen vier weitere Jugendliche unter dem Verdacht, an der Tat beteiligt gewesen zu sein.

Was sich sich Jugendlichen als Beute erhofft hatten bleibt unklar. „Die Täter durchwühlten Stoffbeutel, die in der Schule für neue Erstklässler bereit lagen“, schreibt die Polizei.

Polizei erwischt Kinder bei Firmeneinbruch in Dortmund

Bereits am frühen Sonntagabend hatte die Dortmunder Polizei zwei junge Verdächtige bei einem weiteren Einbruch erwischt. Gegen 17.30 Uhr riefen Zeugen die Polizei an die Oberste-Wilms-Straße nach Wambel. Vier Personen wollten in zwei Firmen einbrechen, hieß es.

Die Zeugen überraschten die Täter – alle vier flüchteten. Die Polizei konnte kurz darauf ein Kind (13) und einen Jugendlichen (14) stellen. Beide seien der Kripo schon bestens bekannt, schreibt die Behörde. Angehörige holten die jungen Verdächtigen von der Wache ab. Die beiden anderen Tatbeteiligten entkamen.

