Keine Straßen mehr? Dortmunder Polizei ändert Blitzer-Tweets

Dortmund. Fast täglich veröffentlicht die Dortmunder Polizei fünf Blitzer-Messtellen auf Twitter. Seit Kurzem tut sie es nicht mehr. Absicht?

Hat die Dortmunder Polizei die Art ihrer oft kritisierten "Blitzer-Tweets" geändert? Bisher hat die Behörde jeden Morgen die Standorte von fünf Radarmesstellen des Tages bei Twitter veröffentlicht. Aber seit Kurzem gibt sich die Polizei bedeckter.

Nicht bei allen Dortmunderinnen und Dortmundern waren die Tweets mit fünf Straßennamen aus Dortmund und Lünen gut angekommen. In den Kommentaren kam vorwiegend Kritik – etwa diese:

Warum schützen Sie Raser?

Ihr müsst eure Denkweise überdenken. Das ist keine Prävention, das ist Bullshit-Bingo für Raser!

Wäre schön, wenn ihr für Sicherheit sorgt, statt den Leuten Tipps zu geben, wo sie beim Rasen erwischt werden.

Danke! Ich werde rechtzeitig bremsen und danach wieder Vollgas geben.

Es wäre hilfreich, wenn Sie die genaue Hausnummer angeben könnten. So könnte ich echt Zeit sparen.

Dann rase ich halt heute woanders.

Aber seit knapp zwei Wochen hält sich die Polizei mit der Veröffentlichung der Blitzer-Standorte zurück. Mal werden nur die Anfangsbuchstaben der geplanten Messstellen genannt, mal gibt's nur Postleitzahlen, mal heißt es "Heute kontrollieren wir auf Straßen, die mir 'e' enden."

Ist die viel kritisierte Veröffentlichung der konkreten Standorte damit Geschichte? "Nein, das kommt irgendwann wieder", versichert Polizeisprecher Peter Bandermann. "Wir machen weiter, aber wollen's spannend halten. Wir wollen mit der Art der Tweets ja auch Aufmerksamkeit bekommen."

Polizei Dortmund: "Unfallprävention statt Geld eintreiben"

Ein Problem sieht Bandermann in der Nennung von Straßennamen nicht: "Der Auftrag der Polizei ist die Unfallprävention", sagt er. "Statt Geld einzutreiben, veröffentlichen wir lieber die Standorte und alle fahren dort einen Tag lang langsam. Gefahr abgewendet!"

In welcher Form die Blitzer-Messstellen auf Twitter veröffentlicht werden, das hänge auch von der twitternden Person ab, so Bandermann. Schließlich teilen sich mehrere Kolleginnen und Kollegen den Dienst in der Pressestelle. Klar sei aber: Auch die Nennung von Straßennamen komme bald zurück, versichert er.

Und allen Kritikerinnen gibt Polizeisprecher Bandermann mit auf den Weg: "Wir veröffentlichen höchstens die fünf Messstellen, die für den Tag geplant sind." Die Stellen also, an denen aus dem Radarwagen heraus geblitzt werde. In Wahrheit stehe die Polizei täglich an viel mehr Orten als nur an diesen fünf. Jede Wache entscheide spontan, wo die Beamtinnen und Beamten mit ihrer Radarpistole stehen.

Blitzer-Tweets der Polizei Dortmund: Keine Straßennamen?

Mit diesen Posts warnt die Dortmunder Polizei auf Twitter vor Blitzer-Messstellen in Lünen und Dortmund – anders als noch vor zwei Wochen oft ohne konkrete Straßennamen:

Guten Morgen



Diese Emojis finden Sie in den Straßennamen unserer heutigen Messstellen















Gute Fahrt und einen schönen Dienstag wünscht



Ihre Polizei #Dortmund #Lünen — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) March 28, 2023

Hallo nach #Dortmund und #Lünen



Wir wünschen Ihnen einen schönen Sonntagmorgen und viel Vergnügen bei ihren heute geplanten Aktivitäten



Auch wir sind sportlich unterwegs und überwachen u.a. den Verkehrsraum von Brackel nach Lütgendortmund über Hörde bis Mengede — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) March 26, 2023

Unseren Frühaufstehern einen schönen guten Morgen,



allen Langschläfern & noch Feiernden später einen angenehmen Samstag



Besondere und zeitgleich unter Umständen sehr teure Bilder warten hier auf Sie:



Gartenstadt

Innenstadt-West

Eving

Kirchlinde

Bodelschwingh — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) March 25, 2023

Guten Morgen



Das Wochenende steht vor der Tür und wir wollen es gemeinsam einläuten.



Damit Sie auch was davon haben, achten Sie bitte an allen Straßen, Wegen und Plätzen im Dortmunder und Lünener Stadtgebiet auf ihr Tempo.



Wahlweise stehen wir mal hier und mal dort — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) March 24, 2023

Heute drehen wir den Spieß mal um..



Ziel ist es natürlich, bei unseren Messstellen unentdeckt zu bleiben. Daher teilen Sie uns doch bitte mit, wo Sie meinen uns heute gefunden zu haben..

Bei Übereinstimmung folgt ein



Fahren Sie vorsichtig!



Ihre Polizei #Dortmund #Lünen — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) March 23, 2023

Und da sind wir auch schon wieder mitten in der Arbeitswoche angekommen



Zum Wochenteiler wünschen wir Ihnen einen guten Morgen.



Heute kontrollieren wir an Straßen, die auf e enden



Seien Sie wachsam & halten Sie sich an die vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeiten! — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) March 22, 2023

Guten Morgen



In folgenden Stadtgebieten könnten Sie heute unsere Messstellen finden:



Alstedde

...

Eving

...

Horstmar

...

Innenstadt Ost

...

Lünen-Süd

...

Scharnhorst

...

Wethmar



Leider gingen die Zeichen aus, um wirklich alle Stadtgebiete aufzulisten — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) March 21, 2023

Heute beginnt der Frühling zumindest kalendarisch



Hierzu wünschen wir einen schönen Wochenstart & ein paar Lichtblicke .



Damit sich diese nicht in Blitze umwandeln, achten Sie u.a. an Straßen mit den Anfangsbuchstaben



S

E

W und

J auf Ihre Geschwindigkeit! — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) March 20, 2023

Guten Morgen!



Unsere heutigen Blitzer :



...

...

Hostedder Straße

Lohheide

...



Bitte bedenken Sie: Wir melden hier nie eine abschließende Liste. Also einfach überall ans Tempolimit halten!

Überhöhte Geschwindigkeit ist eine Hauptunfallursache! — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) March 19, 2023

Guten Morgen!



Hier unsere heutigen Blitzer :



Gotthelfstraße

...

...

Emscherallee

...



Bitte bedenken Sie: Wir melden hier nie eine abschließende Liste. Also einfach überall ans Tempolimit halten!

Überhöhte Geschwindigkeit ist eine Hauptunfallursache! — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) March 18, 2023

Guten Morgen!



Hier unsere heutigen Blitzer :



B ........... r

S .......... e

A ......... g

O .......... h

H .......... e



Bitte bedenken Sie: Wir melden hier nie eine abschließende Liste mit unseren Standorten. Also einfach überall ans Tempolimit halten! — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) March 17, 2023

Guten Morgen zusammen



Hier unsere heutigen Messstellen:



Anschnallen-Allee

Wir-könnten-überall-stehen-Weg

Tempolimit-Beachten-Straße

Ohne-Handy-Gasse

Abstand-achten-Allee



Wir wünschen eine gute Fahrt und fahren Sie vorsichtig



Ihre #Polizei #Dortmund #Lünen — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) March 16, 2023

Guten Morgen



In diesen PLZ-Bereichen könnten Sie heute unsere Blitzer finden:



44147

44339

44225

44139

44137

44229

44145

44135

44265

44263

44141

44143

44329

44269

44267

44328

44309

44287

44319

44289

44388

44359

44357

44379

44149

44369

44227

44532

44534

44536#Dortmund #Lünen — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) March 15, 2023

Guten Morgen!

Unsere heutigen Geschwindigkeitskontrollen finden Sie unter anderem an diesen Orten:



Im Odensloh

Apolloweg

Schaphusstraße

Ernst-Becker-Straße

Jägerstraße



Wir wünschen allen einen guten Start in den Tag und eine gute Fahrt! — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) March 14, 2023

