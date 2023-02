Polizei als Ersthelfer: Fußballfan nach BVB-Spiel gerettet

Dortmund. Nachdem ein Mann in Dortmund nach einem BVB-Spiel am Steuer zusammenbricht, lobt ein Arzt die Polizei für ihre Hilfe: „You’ll Never Walk Alone“.

Das gewonnene Champions League-Spiel von Borussia Dortmund gegen den FC Chelsea (1:0) am Mittwoch hat auch für einen Fußball-Fan ein Happy End gehabt - sogar ein lebenswichtiges.

Auf der Heimfahrt nach Bochum gegen 23.30 Uhr erlitt der 57-jährige Autofahrer einen medizinischen Notfall am Steuer, wie die Polizei Dortmund am Freitag berichtet. „Nur dank des beherzten Eingreifens dreier rasch eingetroffener Polizeibeamter konnte das Leben des Mannes gerettet werden.“

Der 57-Jährige und seine 20-jährige Beifahrerin, seine Stieftochter, waren auf der Langendreerstraße in Dortmund-Somborn unterwegs, als es passierte. Die 20-Jährige setzte einen Notruf ab, nachdem der Kreislauf ihres Stiefvaters während der Autofahrt versagt hatte. Obwohl der Mann das Bewusstsein verloren habe, sei der Wagen ohne Unfall zum Stehen gekommen, berichtete die Polizei.

Notfall nach Champions-League-Spiel: Kommissaranwärter befreit Mann aus Auto

Und weiter heißt es in der Polizei-Mitteilung: „Ein Kommissaranwärter der Polizei befreite den Mann aus dem Fahrzeug und leitete zusammen mit zwei anderen Polizeibeamtinnen die Herz-Lungen-Wiederbelebung ein, bis Rettungskräfte eintrafen. Die Polizeikräfte wechselten sich in den Minuten bis zum Eintreffen von Notarzt und Rettungswagen bei der Herz-Lungen-Massage ab, um so lange wie möglich die Sauerstoffversorgung des Mannes zu gewährleisten. Den Rettungskräften gelang es anschließend, nach erfolgreicher Reanimation den Kreislauf wieder zu stabilisieren.“

Der 57-Jährige kam ins Knappschaftskrankenhaus Bochum. Dort gab es laut Polizei großes Lob. Der leitende Kardiologe habe das schnelle, lebensrettende Handeln aller Beteiligten als „Definition der perfekten Zusammenarbeit“ gelobt und festgestellt: „Auch, wenn ich mich damit als BVB-Fan oute: Der Ausspruch ‘You’ll Never Walk Alone’ hat sich hier auf die schönste Art und Weise bewahrheitet.“

„You’ll Never Walk Alone“ von Gerry & The Pacemakers hat einen festen Platz im Repertoire der Fanlieder bei Borussia Dortmund und ist DIE Hymne der BVB-Fans. (mit dpa)

