Pistolen-Schüsse bei Streit in der Dortmunder Nordstadt

Dortmund. Schon wieder gerät eine kleine Straße in der Dortmunder Nordstadt ins Visier der Polizei: Beim Streit unter Männern sollen Schüsse gefallen sein.

Die Dortmunder Polizei musste am Montagabend zur Zimmerstraße ausrücken – nicht zum ersten Mal. In der kleinen Straße gab es in den letzten Monaten mehrere Zwischenfälle.

Gegen 21.30 Uhr habe eine Zeugin die Polizei gerufen, schreibt die Behörde in einer Mitteilung. Die Frau hatte einen heftigen Streit unter zehn Männern beobachtet. Anfangs stritten sie sich nur mit Worten. Aber dann eskalierte die Situation, so die Zeugin.

Streit in der Dortmunder Nordstadt: Schüsse in die Luft?

Plötzlich habe einer der Männer aus einer Pistole drei Schüsse in die Luft abgegeben, heißt es. Daraufhin liefen alle Streit-Beteiligten davon.

Die Polizei suchte nach dem Mann (laut Zeugin trug er einen blauen Jogginganzug). Er blieb aber verschwunden. Patronenhülsen fand die Polizei allerdings auch nicht. Sie ermittelt dennoch gegen den Unbekannten wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Die Polizei sucht Zeugen und Zeuginnen: Wer hat Infos zu den Beteiligten, vor allem zum Mann mit Pistole? Hinweise an die Kriminalwache Dortmund: 0231/1327441.

Viele Einsätze in der kleinen Zimmerstraße

In der kleinen Zimmerstraße zwischen Leopoldstraße und Münsterstraße kam es in den vergangenen Monaten vermehrt zu Vorfällen – allerdings verschiedenster Art: Schüsse an einem Kiosk, zwei Hunde-Attacken, Hehlerware in einer Wohnung... Auf dem Spielplatz lag sogar mal ein toter Obdachloser. Auch die Hunderettung, bei der 41 Tiere aus einer Wohnung geholt werden mussten, passierte in der Zimmerstraße.

