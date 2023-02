Pfefferspray in die Augen: Dortmunder wehrt Diebstahl ab

Dortmund. Zwei Täter haben am Nordausgang des Dortmunder Hauptbahnhofs versucht, einem Mann das Handy zu entreißen. Dabei setzten sie auch Reizgas ein.

Die Bundespolizei sucht Hinweise nach einem versuchten Handyraub im Hauptbahnhof Dortmund: Wer hat die beiden Täter (englischsprachig, dunkle Haut) beobachtet? Die Unbekannten sollen am Freitagabend versucht haben, einem Nigerianer am Nordausgang sein teures Smartphone zu stehlen.

Eine Bundespolizei-Streife sprach den 25-Jährigen gegen 20.30 Uhr an. Er wirkte benommen und hatte stark tränenden Augen, schreibt die Behörde. Der junge Mann gab an, von zwei Männern überfallen worden zu sein. Das Duo habe ihm unvermittelt Reizgas in die Augen gesprüht und versucht, ihm sein Smartphone zu entreißen. Aber er klammerte sich fest an seine Jacke, in der das Handy steckte – und die Angreifer ließen von ihm ab.

Eine schnelle Fahndung blieb erfolglos. Jetzt sucht die Bundespolizei Hinweise: Wer hat die Attacke am Nordausgang des Hauptbahnhofs Dortmund beobachtet? Hinweise an die Bundespolizeiinspektion Dortmund: 0800/6888000 (kostenfrei).

