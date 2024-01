Open-Air in Dortmund Peter Fox gibt Zusatzkonzerte in Dortmund und in Köln

Dortmund/Köln. Peter Fox tritt zusätzlich im August und im September 2024 in der Region auf. Ab wann es Karten für die Live-Shows des Berliners gibt.

Der Hip-Hop-Sänger Peter Fox, auch Teil der erfolgreichen Band Seeed, ist zwar im Sommer im Ruhrgebiet beim Seaside-Beach am Baldeneysee in Essen, aber dafür gibt es keine Tickets mehr. Doch nun sind drei Zusatzkonzerte geplant: Eins im Dortmunder Westfalenpark am Sonntag, 11. August 2024, ein weiteres in der Kölner Lanxess-Arena am Dienstag, 10. September, und ein drittes in der Münchner Olympiahalle am Dienstag, 17. September.

Karten gibt es im Vorverkauf bei Eventim ab Donnerstag, 18. Januar 2024, 11 Uhr. Songs wie „Schwarz zu Blau“, „Zukunft Pink“ oder „Vergessen wie“ stammen von ihm und zudem hat er sein aktuelles Album „Love Songs“ aus 2023 mit dabei. Und das altvertraute „Haus am See“ geht auch auf sein Konto.

