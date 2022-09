Parking Day in Dortmund: Kaiserstraße wird zum Campingplatz

Beim Parking Day 2022 in Dortmund ist am Abend auch ein Mitmachpicknick geplant. (Symbolbild)

Dortmund. Am Parking Day werden auf der Dortmunder Kaiserstraße Parkflächen in Campingplätze umgewandelt. Abends erwartet Besucher ein Mitmachpicknick.

Zelten, wo andere parken: In Nordrhein-Westfalen übernehmen an diesem Freitag, 16. September, mehrere Initiativen am sogenannten Parking Day Flächen, wo ansonsten Auto das Bild bestimmen. Aktionen gibt es nach Angaben des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) NRW unter anderen in Münster, Dortmund, Hagen, Düsseldorf und Essen.

So heißt es ab 15.00 Uhr „Zelten statt Parkplatz“ auf der Kaiserstraße in Dortmund. In der östlichen Innenstadt der Stadt im Ruhrgebiet entsteht dann auf einer Parkfläche ein Campingplatz mit Zelten, Hängematte, Liegestühlen und ab 18.00 Uhr ein Mitmachpicknick.

Die Aktionen sind Teil der Europäischen Mobilitätswoche 2022 (16.-22.9.), bei der die EU-Kommission die Kommunen unter dem Motto „Besser verbunden“ zur nachhaltigen Mobilität aufruft. Dabei ist der Parking Day immer im September ein jährlicher Aktionstag, an dem Parkplätze im öffentlichen Straßenraum kurzfristig anders genutzt werden: Als grüne Oasen oder mit Gastronomie- und Sitzflächen. (dpa)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund