Parken in Dortmund wird deutlich teurer – bis zu 200 Prozent

Parken in Dortmund soll deutlich teurer werden. In Parkhäusern aber nicht so sehr wie auf der Straße.

Dortmund. Dortmund will die Parkgebühren massiv erhöhen – um bis zu 200 Prozent. In der Innenstadt ist auch der Sonntag betroffen, und zwar bis spätabends.

Parken in Dortmund soll deutlich teurer werden: Die Stadt will die Parkgebühren erhöhen – erstmals seit 30 Jahren. Das kündigte Ordnungsdezernent Ludger Wilde am Dienstag nach einer Sitzung des Verwaltungsvorstandes an. Betroffen sind Parkplätze an der Straße genauso wie Parkhäuser oder Tiefgaragen der DoPark.

So soll eine Stunde in der Innenstadt von 1,50 auf 2,50 Euro steigen, täglich inklusive sonntags von 7 bis 22 Uhr. Trotz dieser Steigerung um 67 Prozent nennt Wilde die Preiserhöhung "moderat": Immerhin liege Dortmund auch mit den neuen Preisen noch im NRW-Mittelfeld, wenn auch höher als Nachbarstädte wie Bochum (2,10 Euro) oder Essen (2,30 Euro).

Parkhäuser in Dortmund werden billiger als Straßenparken

Ein Grund für die Erhöhung: Parkgebühren und ÖPNV-Preise driften stark auseinander. Während Bus und Bahn immer teurer würden, seien die Parkgebühren in Dortmund seit 1994 nicht gestiegen, so Wilde: "Wir wollen mit der Erhöhung Anreize bieten, auf den Nahverkehr umzusteigen."

Auch Parkhäuser und Tiefgaragen der Stadttochter DoPark sollen teurer werden, von 1,70 auf 2 Euro. Damit würde Parken dort (anders als jetzt) billiger als auf der Straße. Mit einem logischen Hintergedanken, so Wilde: Statt lange suchend durch die Stadt zu fahren, sollen Besucher gezielt die Parkhäuser ansteuern.

Mit dem Cityring, also dem Verbund der Händlerinnen und Händler in der Innenstadt, sei die Idee schon besprochen. Der Cityring stehe hinter der Preiserhöhung, so Wilde.

Parken in Dortmund wird bis zu 200 Prozent teurer

Noch stärker als direkt im Dortmunder Stadtkern wird Parken an innerstädtischen Geschäftsstraßen wie der Saarland- oder Kaiserstraße: Hier soll die Stunde um 200 Prozent teurer werden – von 0,50 auf 2 Euro. Die gleiche Steigerung plant die Stadt für den Phoenixsee. In den Stadtbezirkszentren steigt eine Stunde von 0,50 auf 1 Euro.

Beschlossene Sache ist die neue Gebührenordnung fürs Parken in Dortmund aber noch nicht: Bezirksausschüsse und Stadtrat müssen den neuen Preisen noch zustimmen.

