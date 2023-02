Ozzy Osbourne sagt Tournee ab: "Schaffe das Reisen nicht"

Ozzy Osbourne in der Westfalenhalle Dortmund: Die Tournee ist abgesagt – aus gesundheitlichen Gründen. (Archivbild von einem früheren Konzert in Dortmund)

Dortmund. Ozzy Osbourne sagt seine Tournee ab – aus gesundheitlichen Gründen. Davon ist auch das Konzert in der Westfalenhalle Dortmund betroffen.

Hiobsbotschaft für alle Fans von Ozzy Osbourne: Der Alt-Rocker hat seine Europa-Tournee endgültig abgesagt. Schuld seien gesundheitliche Gründe, bekennt der Sänger in einem Statement auf Instagram.

Darin heißt es unter anderem: "Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass ich die Konzerte körperlich nicht schaffen werde – ich weiß, ich würde das dafür notwendige Reisen nicht durchstehen." Ozzy Osbourne dankt seinen Fans für ihre Treue, auch, weil sie trotz seines kritischen Gesundheitszustand nach seiner Rücken-OP weiter an ihren Tickets festgehalten und an ihn geglaubt hätten. "Es macht mich fertig, meine Fans so zu enttäuschen".

Schon länger hatten Fans des "Black Sabbath"-Gründers um die Tour gebangt – und um die grundsätzliche Bühnen-Zukunft des angeschlagenen 74-Jährigen. Diese Befürchtungen werden jetzt Realität.

Ob er je wieder touren könne sei ungewiss, schreibt Osbourne weiter: "Ich hätte niemals gedacht, dass meine Tour-Zeiten so enden würden." Aber einen Hoffnungsschimmer gibt er dennoch: Seine Stimme sei weiterhin top – deshalb sammelten er und sein Team gerade Ideen, auch ohne Reisen auftreten zu können.

Westfalenhalle Dortmund: Konzert von Ozzy Osbourne abgesagt

Von der Tour-Absage betroffen ist auch das Konzert am 7. Mai 2023 in der Westfalenhalle Dortmund. Daneben fallen auch die vier weiteren Deutschland-Konzerte in Mannheim, Hamburg, Berlin und München aus.

Laut Veranstalter Dirk Becker Entertainment können Tickets für die abgesagten Konzerte von Ozzy Osbourne dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden.

Westfalenhalle Dortmund – Termine 2023:

