Schwerer Unfall am Dortmunder Wall in der Nähe des U: Ein junger Mann (20) aus Hagen prallte gegen eine Litfaßsäule.

Mitten in der Innenstadt Opel-Fahrer nietet Litfaßsäule am Dortmunder Wall um

Dortmund. Kurve nicht gekriegt: Am Dortmunder Wall hat ein Opelfahrer eine Litfaßsäule aus der Verankerung gerissen. Aber es blieb nicht bei dem Schaden.

Statt abzubiegen fuhr er einfach geradeaus: In der Dortmunder Innenstadt hat ein junger Hagener (20) einen schweren Alleinunfall gebaut. Neben dem Schaden an seinem Opel gingen auf eine Litfaßsäule, eine Radstation und Fassadenteile zu Bruch.

Am späten Sonntagabend gegen 22.15 Uhr habe der Mann am Dortmunder U von der Rheinischen Straße nach links auf den Königswall abbiegen wollen, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Aber statt die Kurve zu nehmen, raste der Corsa geradeaus über sämtliche Fahrsteifen der großen Kreuzung.

Auf dem gegenüberliegenden Gehweg prallte der Wagen voller Wucht gegen eine Beton-Litfaßsäule – sie kippte trotz ihres enormen Gewichts komplett um. Der Opel fuhr weiter gegen eine Leihrad-Station und eine Hauswand. Einen Strom- oder Telefonkasten verfehlte der Wagen nur knapp. Verletzt wurde niemand.

Unfall in Dortmund: Hatte junger Hagener Drogen genommen?

Das "auffällige Verhalten" des Hageners machte die Beamten hellhörig, schreibt die Polizei weiter. Aber einen freiwilligen Drogen- und Alkoholtest direkt vor Ort verweigerte der Mann. Erst auf der Wache wurden ihm Blutproben entnommen. Zudem fanden die Beamten eine Lachgas-Flasche am Unfallort – allerdings müsse deren Herkunft noch geklärt werden, heißt es. Möglicherweise war der Opelfahrer auch bei Rot gefahren.

Die Unfallursache ist offiziell noch unklar, es fiel zum Unfallzeitpunkt aber nasser Schnee in Dortmund. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 14.000 Euro.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund