ÖPNV-Streik in Dortmund: Kein Notfahrplan für U-Bahn und Bus

Dortmund Nach dem Bahnstreik kommt der ÖPNV-Streik: In Dortmund werden am Freitag wohl keine Busse und U-Bahnen fahren. Verdi ruft zum Streik auf.

ÖPNV-Streik in Dortmund am Freitag (2. Februar 2024)

Busse und U-Bahnen fahren ganztags wohl nicht.

Neben DSW21 ruft Verdi auch viele andere Verkehrsgesellschaften zum Streik auf.

Der Lokführer-Streik bei der Deutschen Bahn ist gerade vorbei, da kündigt sich ein neuer Streik in Dortmund an: Am Freitag treten die Mitarbeitenden von DSW21 in den Ausstand. „Wir gehen von einer sehr hohen Streikbeteiligung aus“, meint DSW21-Sprecher Frank Fligge. Immerhin – der gewerkschaftliche Organisationsgrad beim Dortmunder Verkehrsunternehmen liegt bei fast 90 Prozent.

Ein Notfahrplan, wie es ihn beim DB-Streik gab, mache für die DSW keinen Sinn, erklärt Fligge: Es werden alle Betriebsstätten bestreikt – von Fahrdienst über Werkstatt und Verwaltung bis zur Leitstelle. Er geht davon aus, dass am Freitag kein einziger Bus und keine Stadtbahn in Dortmund fährt.

ÖPNV-Streik in Dortmund: Alle Betriebsstätten von DSW21 betroffen

Gestreikt werde ganztags, erklärt Gewerkschaftsmitarbeiterin Kirsten Rupieper – also von Betriebsbeginn ab 3 Uhr bis Betriebsende am späten Abend. Auf vier Streikkundgebungen wolle Verdi die Mitarbeitenden unter anderem über die Gegenforderungen der Arbeitgebenden informieren: Verwaltung (8 Uhr), Betriebshof Dorstfeld (9.30 Uhr), Betriebshof Brünninghausen (11 Uhr), Betriebshof Castrop-Rauxel (14 Uhr). Von Streik ausgenommen seien die Azubis, so Rupieper. Sie haben einen eigenen Tarifvertrag.

Neben der DSW21 in Dortmund sind auch viele andere Verkehrsgesellschaften in NRW für Freitag zum Streik aufgerufen, darunter die Bogestra (Bochum), die VER (Kreis EN), HST (Hagen), Ruhrbahn (Essen), Straßenbahn Herne-Castrop und die MVG (Kreis MK).

Verdi-Streik für bessere Arbeitsbedingungen im ÖPNV

Beim Verdi-Streik im kommunalen ÖPNV geht es nicht ums Geld, sondern um die Arbeitsbedingungen für die 30.000 Beschäftigten. Der Gewerkschaft zufolge fehlen bundesweit rund 80.000 Beschäftigte. Andrea Becker, Fachbereichsleiterin Verkehr bei Verdi NRW: „Die Arbeitgeber fahren auf Verschleiß, das ist kein sinnvolles Vorgehen. Wir werden den Fahrbetrieb nur mit gesunden Beschäftigen auf Dauer aufrechterhalten können.“ Die Arbeitsbedingungen im ÖPNV seien „weit davon entfernt, konkurrenzfähig zu sein. Die Verkehrswende benötigt auch eine echte Arbeitswende“.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund