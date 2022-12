Oberleitung in Dortmund war beschädigt - Sperrung aufgehoben

An einer Brücke über die Gronaustraße in Dortmund war eine Oberleitung beschädigt worden.

Dortmund. In Dortmund ist Freitagmorgen eine Oberleitung an einer Brücke (Gronaustraße) beschädigt worden. Der gesperrte Bereich ist nun wieder frei.

Unfreiwilliger Stopp für eine Bahn der Stadtbahnlinie U44 am Freitagmorgen in Dortmund an einer Brücke über die Gronaustraße - nicht weit entfernt vom Borsigplatz. Eine Oberleitung war beschädigt und gefährdete den Verkehr in dem Bereich.

Die Polizei hatte den Ort am Morgen abgesperrt. Eine Stadtbahn musste vor der Unglücksstelle stoppen. Die DSW21 war vor Ort, um den Schaden zu beheben. Ein Teil der Befestigung war abgerissen und hatte auch die Stromleitung in Mitleidenschaft gezogen.

Gegen 8.30 Uhr war der Schaden der DSW21 gemeldet worden. Nun ist alles repariert und der Bereich seit 12.15 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.

U44 Richtung Westfalenhütte endete an Haltestelle Geschwister-Scholl-Straße

Die DSW21 hatte während der Sperrung einen Schienenersatzverkehr eingerichtet. „Wegen eines Fahrleitungsschadens kann die Linie U44 den Bereich Gronaustraße nicht befahren. Bitte benutzen Sie zwischen den Haltestellen Geschwister-Scholl-Straße und der Endstelle Westfalenhütte die Taxen und Busse im Ersatzverkehr“, teilte die DSW21 am Morgen mit.

Eine DSW21-Sprecherin sagte, es liege ein reiner Sachschaden vor. Aber es ist nicht der erste Vorfall an dieser Brücke. Zum Beispiel sei es dort nur einen Tag zuvor zu einem Schaden gekommen. Die Verursacher seien in beiden Fällen unbekannt. (red)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund