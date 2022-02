Bei einer Autovermietung in Dortmund-Dorstfeld sind in der Nacht neun Autos komplett ausgebrannt.

Feuer in Dortmund Neun Pkw bei Autovermietung in Dortmund ausgebrannt

Dortmund. Bei einer großen Autovermietung in Dortmund sind neun Autos ausgebrannt – darunter ein E-Auto. Die Polizei kann einen Tatverdächtigen festnehmen.

Auf dem Parkplatz einer großen Autovermietung in Dortmund-Dorstfeld sind am frühen Donnerstagmorgen neun Autos ausgebrannt, vier weitere wurden stark beschädigt. Unter den zerstörten Wagen sei mindestens ein E-Auto, erklärte ein Feuerwehrsprecher.

Als die Feuerwehr gegen 4.20 Uhr bei EuropCar an der Spicherner Straße in der Nähe des Revierparks Wischlingen ankam, brannten sechs Fahrzeuge lichterloh. Schnell griff das Feuer auf weitere Autos über. Neun brannten komplett aus. Die Feuerwehr erstickte die Flammen mit Löschschaum.

Mindestens ein E-Auto unter den ausgebrannten Wagen

Durch die Hitze sei es laut Feuerwehr auch zu Verpuffungen gekommen: Herumfliegende Fahrzeugteile richteten kleinere Schäden am angrenzenden Gebäude an. Zudem wurde eine Ladesäule für Elektroautos zerstört.

Die Brandursache ist unklar, zur Schadenshöhe gibt es noch keine Angaben. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen: Wer hat den Brand beobachtet oder vorher Verdächtiges gesehen? Hinweise an: 0231/132-7441

Feuer brach an verschiedenen Stellen aus

Die Feuer seien laut Feuerwehr an verschiedenen Stellen ausgebrochen. Ob ein Zusammenhang zwischen diesem Brand und mehreren anderen Autobränden besteht ist unklar. In den verganenen Monaten waren im Dortmunder Westen mehrfach Autos in Flammen aufgegangen.

Update 28.2.22.: Wie die Polizei in Recklinghausen und die Staatsanwaltschaft Dortmund am Montag mitteilten, gibt es inzwischen einen Tatverdächtigen. Ein 26-Jähriger aus Castrop-Rauxel sei bereits in der Nacht auf den vergangenen Freitag festgenommen worden. Der Mann sei einem Haftrichter vorgeführt worden, der Untersuchungshaft angeordnet hätte. Der 26-Jährige könnte nicht nur den Brand in Dortmund gelegt haben. Er steht wegen weiterer Taten im Verdacht.

So soll er kurz vor seiner Festnahme einen mobilen Blitzer am Hellweg in Castrop-Rauxel angezündet haben. In seinem Auto wurden neben Drogen auch mehrere Fahrzeug-Kennzeichen gefunden, die nach bisherigen Erkenntnissen gestohlen waren. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten außerdem Waffen, Banko-Impfpässe und mehrere Benzinkanister gefunden und sichergestellt werden.

Feuerwehr in Dortmund – Das könnte Sie auch interessieren:

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund