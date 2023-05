Neuer Shop in Dortmunder Thier-Galerie repariert Handys

Dortmund. Spielen im Gaming Center, Back-Zubehör vom Dortmunder "Cake N' Art" kaufen und "French Tacos" essen: Das tut sich in der Thier-Galerie.

Was ist gerade neu im Dortmunder Einkaufszentrum Thier-Galerie in der Innenstadt? Anfang des Monats eröffnete "iRiparo". Dort ist man auf einen laut Center-Management "hochwertigen" Reparaturservice für Handys und andere mobile Geräte wie Tablets und Smartwatches spezialisiert.

Das italienische Unternehmen betreibe derzeit 373 Shops weltweit. „Der gestiegenen Technikaffinität unserer Kunden kommen wir mit dieser Neueröffnung gut entgegen“, findet Thier-Galerie-Manager Torben Seifert.

Auch neu am Start ist das Gaming Center im Untergeschoss. Verschiedene Simulatoren und Unterhaltungsgeräte sorgen für Spaß und Unterhaltung.

Zum Essen gibt es bald auch etwas Neues. "French Tacos" zieht im Sommer in die Food Lounge ein. "French Tacos" bietet mexikanisches Streetfood, französisch interpretiert. ,,Weitere Food-Lounge-Mieter werden im laufenden Jahr folgen. Wir befinden uns in guten Gesprächen mit weiteren Mietpartnern“, so Torben Seifert.

Der Backzubehör-Shop "Cake N' Art" zieht von Dortmund-Hombruch in die Thier-Galerie. Im Angebot sind unter anderem Backzubehör für Kuchen, Torten und Cupcakes. Die Eröffnung ist für 8. Juli 2023 geplant. "Cake N' Art" zieht ins Untergeschoss neben "Ernstings Family" und dem Drogeriemarkt "dm".

In den kommenden Wochen soll "Loris Parfum" für guten Duft in der Luft sorgen. Die Parfümerie ist dann direkt am Haupteingang am Westenhellweg.

Thier-Galerie in Dortmund: Änderungsschneiderei und mehr Mode bei "Only"

Service statt Einkaufen bietet eine Änderungsschneiderei, die im dritten Quartal des Jahres Einzug halten soll. ,,Auch hier schließen wir eine Lücke mit einer hervorragenden Dienstleistung“, erklärt Torben Seifert.

Die Modekette "Only" hat Lust auf mehr: Sie will sich von derzeit 220 Quadratmeter auf um die 390 Quadratmeter vergrößern. Das ist für den Herbst geplant.

Die Thier-Galerie setzt nicht nur aufs Einkaufen, sondern zusätzlich auf Erlebnisse - wie beispielsweise die Rollerdisco. Die habe knapp über 1.500 Besucher und Besucherinnen aus dem gesamten Einzugsgebiet angelockt. Für Center-Manager Torben Seifert sind neben Shopping auch Service sowie Essen und Trinken wichtig. "Entsprechend müssen wir unsere Konzepte im Freizeit- und Entertainmentbereich ausbauen. Es ist einiges in Planung“, kündigt er an. (red)

