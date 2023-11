Nachbar entdeckt Feuer in leerem Dortmunder Reihenhaus

Feuer in einem leeren Reihenhaus an der Breisenbachstraße in Dortmund-Oestrich.

Dortmund. Woher kommt der Rauch? In Dortmund haben am frühen Montagmorgen die Bewohner eines Reihenhauses einen Brand im Nachbarhaus bemerkt.

Zum Glück haben die Nachbarn den Rauch früh genug bemerkt: Am frühen Montagmorgen rochen die Bewohner eines Reihenhauses in der Breisenbachstraße (Dortmund-Oestrich) Rauch in ihren Räumen und wählten den Notruf. Das schreibt die Feuerwehr in einer Mitteilung. Woher der Rauch kam wussten die Nachbarn offenbar nicht.

Die Feuerwehr stellte schnell fest: Es brannte im Erdgeschoss des leergezogenen Nachbarhauses. Der Brandrauch hatte sich schon in beiden Häusern ausgebreitet. Die Einsatzkräfte konnte die Flammen schnell löschen. Beide Häuser wurden entraucht.

Der Rettungsdienst betreute die Bewohner des Nachbarhauses. Sie vermissten zwar ihre Katze – aber das Tier tauchte später wohlbehalten wieder auf.

Nach gut einer Stunde war der Einsatz beendet, die Bewohner konnten zurück ins Nachbarhaus. Die Brandursache wird jetzt von der Polizei ermittelt.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund