Nach Spielabsage: Verdächtige Röhre schon länger im Stadion?

Das Stadion Rote Erde direkt neben dem Signal Iduna Stadion des BVB in Dortmund. Hier war es am Mittwoch (20.12.) zu einer Spielabsage wegen eines verdächtigen Gegenstands gekommen (Archivbild aus dem Sommer 2023).

Dortmund. Bilder bei X (einst Twitter) zeigen möglicherweise, dass die verdächtige Röhre im Stadion Rote Erde in Dortmund nicht erst seit kurzem dort war.

Die Drittliga-Partie zwischen Borussia Dortmund II und dem SC Preußen Münster im Stadion Rote Erde in Dortmund wurde am Mittwochabend (20.12.) gar nicht erst angepfiffen. Die Fans mussten unverrichteter Dinge wieder abziehen.

Grund für die Spielabsage war eine verdächtige, mit Klebeband verschlossene Kunststoffröhre gewesen, die an einer Laterne geklebt hatte. Aber das vielleicht schon seit längerer Zeit. Wobei sich die Frage stellt: Wieso wurde sie in diesem Fall nicht schon vorher entdeckt? Die Ruhrnachrichten berichten über TV-Bilder bei X (ehemals Twitter). Diese sollen nahe legen, dass die Röhre eventuell nicht erst seit der Münster-Partie am Mittwoch an der Laterne war.

Wie lange hing das Ding denn schon? War ja nicht neu scheinbar... pic.twitter.com/aCEfMdxxB4 — dNL 📯 (@19dNL09) December 20, 2023

„Die Bilder lassen darauf schließen, dass die Kunststoffröhre womöglich schon bei den Heimspielen gegen Viktoria Köln (16. September) und den SV Sandhausen (28. Oktober) dort hing. Es könnte sich daher um ein Überbleibsel der noch immer laufenden Umbauarbeiten im Stadion handeln. Aber was, wenn nicht?“, fragen die Ruhrnachrichten. Das werfe Fragen nach der Sicherheit der Zuschauenden auf.

BVB und Polizei Dortmund prüfen die X-Bilder derzeit

Der BVB und die Polizei Dortmund würden das X-Material derzeit prüfen. Borussia Dortmund unterziehe alle Abläufe einer Prüfung und werde auch mit der Stadt Dortmund als Eigentümerin des Stadions in Dialog treten, wird der BVB in dem Artikel zitiert.

Eine mögliche Konsequenz dieser Prüfungen könnte sein, dass die Rote Erde künftig wie auch das direkt daneben liegende Signal Iduna Stadion Tag und Nacht bewacht wird.

Röhre keine Gefahr für die Besucher des Stadions Rote Erde in Dortmund

Die Polizei Dortmund hatte am Mittwoch nach Untersuchung der Röhre mitgeteilt, dass zu keiner Zeit Gefahr für Menschen bestanden habe.

Wann die Partie nachgeholt wird, steht noch nicht fest. „Alle Informationen zur Ticketrückabwicklung folgen Anfang Januar, sobald ein neuer Termin feststeht“, so der BVB auf seiner Internetseite. (JaK)

