Nach Schüssen auf Auto: Dortmunder Polizist angeklagt

Am 25. Dezember 2022 versuchte ein Autofahrer (17) vor einer Kontrolle zu fliehen. Ein Polizist zog seine Dienstwaffe, schoss mehrfach auf das Auto.

Die Staatsanwaltschaft hat gegen den Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Dortmund nun Anklage erhoben. Das bestätigte die Anklagebehörde am Dienstag in Dortmund.

Dem Polizisten wird versuchte gefährliche Körperverletzung im Amt in Tateinheit mit versuchter Nötigung im Amt vorgeworfen. Er soll ohne strafrechtliche Rechtfertigung mehrfach auf das Fahrzeug geschossen haben. Der Fahrer und sein 18 Jahre alter Mitfahrer blieben unverletzt.

