Schockanrufer sollen in Dortmund einen 87-Jährigen um viel Geld und Gold gebracht haben – der vierte Anlauf war dann aber einer zu viel.

Blaulicht Nach Schockanrufen in Dortmund klicken die Handschellen

Dortmund. Schockanrufer sollen in Dortmund einen 87-Jährigen um viel Geld und Gold gebracht haben – der vierte Anlauf war dann aber einer zu viel.

Betrüger haben einen 87-Jährigen in Dortmund mit sogenannten Schockanrufen dazu gebracht, ihnen immer wieder Bargeld und Gold im Wert von insgesamt 200.000 Euro auszuhändigen. Doch als sie den Senior ein viertes Mal ausnehmen wollten, klickten die Handschellen – das teilte die Polizei am Montag mit.

Die Täter hätten bei dem 87-Jährigen angerufen und sich als Polizisten ausgegeben, erklärten die Ermittler. In seiner Nachbarschaft seien Einbrecher unterwegs - deshalb seien seine Wertgegenstände in Gefahr und sollten bei der Polizei sicher aufbewahrt werden, erzählten die Betrüger. Der Mann fiel gutgläubig auf die Masche herein und übergab den vermeintlichen Beamten insgesamt dreimal Geld und Gold.

Schockanrufer in Dortmund: Beim vierten Mal klicken die Handschellen

Dann habe die echte Polizei einen Hinweis bekommen, sagte eine Sprecherin am Montag. Als die Männer zum vierten Mal Wertgegenstände bei dem 87-Jährigen abholen wollten, standen die Ermittler schon bereit: Drei 24, 25 und 36 Jahre alte Männer wurden festgenommen. Sie erwarte nun ein Strafverfahren wegen bandenmäßigen Betrugs. (dpa)

Polizei in Dortmund – Das könnte Sie auch interessieren:

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund