Nach Raub am Dortmunder Flughafen: Polizei fahndet per Foto

Nachdem ein Unbekannter am Dortmunder Flughafen Geld gestohlen hat, wird er von der Polizei nun per Foto gesucht.

Dortmund. Er soll am Dortmunder Flughafen eine Angestellte bedroht und Bargeld erbeutet haben. Die Polizei sucht per Foto und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Nach einem Überfall am Dortmunder Flughafen, bei dem ein Mann eine fünfstellige Bargeldsumme erbeutet haben soll, fahndet die Polizei nun per Foto. Der Unbekannte wird verdächtigt, einer Angestellten der Westfalenhallen GmbH am Montag, 10. April, gegen 21:15 Uhr in den Geschäftsräumen einen Gegenstand in den Rücken gedrückt und sie gezwungen zu haben, Geld aus dem Tresor herauszugeben. Danach flüchtete er.

Hier hat die Polizei ein Foto des Gesuchten veröffentlicht. Wer Hinweise zu dem Mann geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter 0231 1327441 zu melden. Zudem ist ein Hinweisportal eingerichtet.

