Brand in Einfamilienhaus 81-Jährige stirbt bei Brand in Dortmunder Einfamilienhaus

Dortmund. Bei einem Küchenbrand in Dortmund-Aplerbeck ist eine Bewohnerin gestorben. Ihr Sohn soll zuvor noch vergeblich versucht haben, sie zu retten.

Bei einem Küchenbrand in einem Einfamilienhaus im Holtingsweg in Dortmund-Aplerbeck ist eine Bewohnerin gestorben. Die 81-Jährige wurde von der Feuerwehr am Donnerstagabend bewusstlos im Erdgeschoss des verrauchten Hauses aufgefunden, wie ein Sprecher mitteilte. Zwei Feuerwehrtrupps waren mit Atemschutz in das massiv verrauchte Haus eingedrungen um nach ihr zu suchen. Nachdem der Notarzt sofort versucht hatte, die Frau zu reanimieren, konnte er nur noch ihren Tod feststellen.

81-Jährige stirbt bei Brand in Dortmund: Ihr Sohn hatte zuvor versucht, sie zu retten

Ihr 58-jährige Sohn hatte laut Polizei zuvor noch vergeblich versucht, seine Mutter aus dem Haus zu befreien. Er wurde mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Nachdem die Feuerwehr den Brand bekämpft und das Gebäude gelüftet hatte, übernahm die Polizei die Einsatzstelle, um die Brandursache zu ermitteln.

Wie es zu dem Feuer in der Küche kam, war zunächst unklar. Auch zur Höhe des Schadens machte die Polizei keine Angaben. Das Feuerwehrteam für psychosoziale Notfallversorgung betreute vorübergehende die Angehörigen der verstorbenen Frau. (dpa, ots)

