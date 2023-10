Mutmaßliche Räuber aus Dortmund erst 12, 13 und 14 Jahre alt

Vor Gewalt sind fünf Räuber am Donnerstag (26.10.) in Dortmund-Aplerbeck nicht zurückgeschreckt.

Nach Angaben der Polizei Dortmund sollen sie gegen 17.30 Uhr zwei 16-Jährige auf dem Parkplatz hinter Kaufland am Aplerbecker Marktplatz überfallen haben.

Zuerst sollen sie einem Jugendlichen aus Datteln Schläge angedroht haben, um sein Geld zu rauben. Als das misslang, versuchten sie es bei einem Jugendlichen aus Dortmund. Sie sollen den Dortmunder getreten haben, um Gegenstände aus dessen Sporttasche zu stehlen. Wieder ohne Erfolg, denn andere Menschen eilten dem Jugendlichen zu Hilfe. Die Fünf flohen ohne Beute. Drei kamen jedoch nicht weit.

Die Polizei stellte drei der Jungen, die 12, 13 und 14 Jahre alt sind und aus Dortmund kommen. Sie mussten mit zur Wache Aplerbeck und konnten später mit ihren Eltern nach Hause gehen.

Das Trio erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubes und versuchter gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittlungen gehen weiter.

Die Polizei fragt: "Wer hat den versuchten Raub gesehen und den zwei 16-Jährigen geholfen?" Hinweise bitte an die Kriminalwache unter Telefon 0231/132 74 41. (red)

