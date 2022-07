Mitarbeiter einer Dortmunder Postfiliale mit Pistole bedroht

Dortmund. Ein Mann ist in Dortmund mit einer Pistole bedroht und ausgeraubt worden. Die Polizei konnte zwei Tatverdächtige nach einer Fahndung festnehmen.

Mit vorgehaltener Pistole ist ein Mitarbeiter am Donnerstagabend in einer Postfiliale in einem Dortmunder Einkaufszentrum an der Frohlinder Straße bedroht und ausgeraubt worden. Der Täter habe ihm einen Koffer mit einem größeren Bargeldbetrag entrissen und den Mann dabei leicht verletzt, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Räuber sei mit einer weiteren Person geflüchtet, später seien zwei Männer festgenommen worden.

Laut Polizei handelte es sich bei dem Geld womöglich um die Einnahmen der Filiale. Nach der Tat am Donnerstagabend gegen 18 Uhr fuhr der Täter mit einem Auto davon, in dem Polizeiangaben zufolge noch eine weitere Person saß. Die Polizei fahndete unter anderem mit einem Hubschrauber nach den beiden.

Raubüberfall in Dortmund: Mutmaßliche Täter in Polizeigewahrsam

Wo genau die beiden Männer dann schließlich festgenommen wurden und ob es sich tatsächlich um die Täter handelt, war zunächst unklar. Die beiden seien in Polizeigewahrsam, hieß es. Geklärt werden muss außerdem noch, ob es sich bei der Tatwaffe tatsächlich um eine scharfe Pistole handelt. (dpa)

