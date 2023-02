Mit Messer und Waffe: Dortmunder in der Stadtbahn ausgeraubt

Dortmund. In der U43 nach Wickede ist am Samstag ein junger Dortmunder ausgeraubt worden – früh morgens während der Fahrt. Der Täter war bewaffnet.

Raub in der U43 nach Wickede: Am frühen Samstagmorgen ist ein junger Dortmunder in der Stadtbahn überfallen worden, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Der 23-Jährige war gegen 5.20 Uhr an der Haltestelle "Brackel Verwaltungsstelle" eingestiegen, als schon eine vierköpfige Gruppe im Wagen saß.

Er habe sich weit entfernt von der Gruppe hingesetzt, gab er bei der Polizei an. Was ihn wunderte: Während der Fahrt kam ein Mann aus der Gruppe auf ihn zu – ging aber zurück, ohne ihn anzusprechen. Wenig später kam ein weiterer Mann, der sich tatsächlich zu ihm setzte und ihn in ein Gespräch verwickelte. Dabei habe der 23-Jährige eine Waffe im Holster des Unbekannten gesehen, schreibt die Polizei.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs zog der Mann ein Messer und fragte den Dortmunder nach Geld. Er gab ihm 70 Euro. An der nächsten Haltestelle "Am Hagedorn" stieg der 23-Jährige aus – die Täter fuhren weiter.

Raub in Dortmunder Stadtbahn – Täterbeschreibung:

erster Mann: ca. 175cm, rote Trainingsjacke, dunkle Hautfarbe, dunkelbraune Rastalocken

zweiter Mann mit Waffen: ca. 20 Jahre, dunkle Bomberjacke, schwarze Jeans, dunkle kurze Haare

Die Polizei Dortmund sucht Zeuginnen und Zeugen: Wer hat die Gruppe gesehen und kann Hinweise geben? Info an: 0231/1327441

