Missglückter „Taubstumm“-Trick – Raub in Dortmunder Wohnung

Dortmund. Nach einem missglückten Trick-Betrug an einer Dortmunder Wohnung, verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt und beklaute den Bewohner.

In einer Wohnung am Wickeder Hellweg wurde am Samstag (24. September) ein Mann beraubt. Laut Polizei klingelte der Täter gegen 14.35 Uhr an der Tür des 34-jährigen Bewohners und hatte sich als taubstumm ausgegeben um eine Spende zu erhalten. Als der Bewohner ihm aber keine Spende geben wollte, trat der Täter die Tür ein. Dadurch stürzte der 34-jährige Bewohner und Räuber konnte an ihm vorbei in die Wohnung laufen. Der Unbekannte klaute Bargeld aus einem Zimmer und flüchtete.

Raub in Dortmund: Polizei bittet um Hinweise

Der Unbekannte ist etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und hat schwarze schulterlange Haare. Beschrieben wird der Täter als eher ungepflegt. Er hatte eine schwarze Daunenjacke, eine blaue Trainingshose und schwarze Turnschuhe an. Hinweise an die Polizei bitte unter dieser Telefonnummer: 0231/132-7441. (red.)

