Millionenkracher-Lotterie: Eine Million geht nach Dortmund

Auch ein Gewinner aus Dortmund kann sich über den „Millionenkracher“, eine Sonderverlosung von Westlotto an Silvester, freuen. Er oder sie hat eine Million Euro gewonnen. Damit tut der Gewinner oder die Gewinnerin es dem Dortmunder Lotto-Gewinner Kürsat „Chico“ Yildirim nach. Der hatte im September 2022 knapp zehn Millionen Euro im Lotto gewonnen und ging damit in die Öffentlichkeit.

Vier weitere Eine-Million-Gewinner kommen aus Bonn, dem Kreis Euskirchen sowie dem Rhein-Erft-Kreis und dem Hochsauerlandkreis. 2022 gab es insgesamt vier Gewinner in der ersten Gewinnklasse, 2023 stieg die Zahl auf fünf.

Neben den fünf Hauptgewinnen verloste Westlotto zudem 25 x 10.000 Euro, 250 x 1.000 Euro und 125.000 x 10 Euro.

Der „Millionenkracher“ ist eine Lotterie von Westlotto und kann nur in NRW gespielt werden. Die Anzahl war bei der Lotterie im Jahr 2023 auf 1.250.000 Lose begrenzt. Mitgespielt werden konnte ab Ende Oktober 2023 - nicht nur in einer Lotto-Annahmestelle, sondern auch online auf westlotto.de. Die Ziehung war Silvester.

Auch 2023 habe sich der „Millionenkracher“ als Verkaufsschlager erwiesen, teilt Westlotto mit. Bereits Anfang Dezember seien die Lose ausverkauft gewesen, obwohl im Vergleich zu den Vorjahren das Kontingent um 250.000 Lose aufgestockt worden war. (JaK)

