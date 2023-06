Eine 44 Jahre alte Frau ist in der Dortmunder Nordstadt lebensgefährlich verletzt worden. Ihr Ehemann wird verdächtigt, sie mit dem Messer attackiert zu haben. Nun ermittelt eine Mordkommission.

Mordkommission Messerstiche in Nordstadt: Frau lebensgefährlich verletzt

Dortmund. Die Dortmunder Polizei hat eine Mordkommission eingesetzt. Ein 46-Jähriger wird verdächtigt, auf seine Frau (44) eingestochen zu haben.

Weil eine Frau in einer Wohnung um Hilfe geschrien hat, hat die Polizei Dortmund Dienstagabend gewaltsam eine Wohnung in der Scheffelstraße betreten. Die Polizei fuhr gegen 20.35 Uhr zum Einsatz in der Dortmunder Nordstadt.

Vor Ort nahmen die Einsatzkräfte einen 46 Jahre alten Dortmunder fest. Der wehrte sich nicht gegen seine Festnahme. Nach ersten Ermittlungen soll er mehrmals mit einem Messer auf seine Ehefrau (44) eingestochen haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilen.

Messerattacke in Dortmund: Verdächtiger vor Haftrichter

Die Dortmunderin ist lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

Nun ermittelt eine Mordkommission. Zur Sache habe sich der 46-Jährige noch nicht geäußert, so Oberstaatsanwalt Carsten Dombert. Auch sei ihm nicht bekannt, ob die Polizei bereits in der Vergangenheit zu der Wohnung des Ehepaares gerufen wurde.

Der 46-Jährige wird noch am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt.

(red)

