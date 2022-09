Messerstich Messerstich in Dortmund: 18-Jähriger an Kiosk attackiert

Dortmund. Ein 18-Jähriger wurde in der Dortmunder Innenstadt mit einem Messerstich verletzt. Die Polizei sucht jetzt über Hinweise nach dem Täter.

An einem Dortmunder Kiosk wurden zwei 18-Jähriger kurz vor Mitternacht attackiert. Laut Polizei hielten sich am Freitag (16. September) gegen 23.50 Uhr zwei 18-Jährige an einem Kiosk am Freistuhl in der Innenstadt auf. Laut Polizei ließ einer der beiden dann eine Bierflasche zu Boden fallen, worauf hin acht bis zehn Personen aus dem Kiosk stürmten.

Die Gruppe prügelte anschließend auf die beiden 18-Jährigen ein. Ein noch Unbekannter Täter aus der Gruppe attackierte einen der beiden mit einem Messer und verletzte ihn. Nach dem Angriff bestand aber keine Lebensgefahr und der verletzte 18-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.

Messerattacke am Kiosk: Polizei Dortmund bittet um Hinweise zum Täter

Jetzt sucht die Polizei nach dem Täter. Er soll zwischen 14 und 20 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Seine Frisur war kurz an den Seite und oben länger. Dazu hatte er einen schwarzen Pullover, eine schwarze Jacke und eine Jeans getragen. Hinweise zum Täter bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 0231/132 7441. (red.)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund