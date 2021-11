Ein 14-Jähriger hat in Dortmund-Dorstfeld an Halloween mit Eiern geworfen. Danach verletzte er einen Anwohner mit einem Messer. Dieser musste ins Krankenhaus (Symbolbild).

Bei einem Messerangriff in Dortmund an Halloween ist ein 38-Jähriger verletzt worden. Das Opfer wurde im Krankenhaus operiert. Später stellte sich ein 14-Jähriger bei der Polizei.

"Drei Jugendliche warfen auf der Straße "Am Wasserfall" in Dortmund-Dorstfeld mit Eiern um sich", teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Als der 38-jährige Anwohner die Jugendlichen auffordern wollte, keine weiteren Eier zu werfen, und ihnen dabei folgte, soll der 14-Jährige mit einem Messer auf ihn eingestochen haben.

Messerangriff an Halloween: Nachbarn eilen zur Hilfe

Zwei weitere Anwohner, die ebenfalls auf der Straße unterwegs waren, eilten zu Hilfe und wählten den Notruf.

Später am Abend stellte der 14-Jährige sich der Polizei. " Er gab an, mit dem Messer zugestochen zu haben. Die Polizei stellte das Messer sicher und ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung", teilt die Dortmunder Polizei mit. (ck)

