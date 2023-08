Vermummte wollen Mann vor Dortmunder Discounter erstechen

Dortmund. Drei vermummte Täter haben vor einer Dortmunder Lidl-Filiale einen Mann attackiert. Das Opfer schwebt auch nach der Not-OP in Lebensgefahr.

Großeinsatz der Polizei Dortmund in der Nordstadt: Vor der Lidl-Filiale an der Schützenstraße ist am späten Dienstagnachmittag ein Mann attackiert worden. Er kam mit lebensgefährlichen Hals-Verletzungen ins Krankenhaus und schwebe auch nach einer Not-OP noch in Lebensgefahr, bestätigt die Dortmunder Staatsanwältin Gülkiz Yazir am Mittwoch.

Im Eingang des Discounters seien gegen 17 Uhr drei maskierte Männer auf den 48-Jährigen losgegangen – mit "spitzen Gegenständen", so Yazir. Vermutlich seien Messer im Spiel gewesen. Der Hintergrund der Tat sei noch völlig unklar. Die Täter flüchteten unerkannt.

Polizeieinsatz bei Lidl in Dortmund: Parkplatz abgesperrt

Der Bereich rund um den Lidl-Parkplatz hinter der Telekom, der auch von Rossmann, Niehaves und Lotto Hackel genutzt wird, wurde am Dienstag großräumig abgesperrt. Auch Polizeihunde seien im Einsatz gewesen, erklärte Dortmunds Polizeisprecher Gunnar Wortmann – bisher gebe es aber keine Spur zu den flüchtigen Tätern.

Eine Mordkommission wurde gebildet, die Ermittlungen laufen. Am Tatort gab es viele Zeugen und auch eine Kameraüberwachung.

