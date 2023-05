Messer in den Rücken: Dortmunder Gruppe fällt mehrfach auf

Die Polizei Dortmund sucht nach sechs Männern, die an der Kampstraße zwei Menschen attackiert haben sollen.

Dortmund. Nach zwei Körperverletzungen auf der Dortmunder Kampstraße sucht die Polizei nach Hinweisen. Ein Mann bekam einen Messerstich in den Rücken.

Ist der Kriminalitäts-Schwerpunkt Kampstraße zurück? In der Nacht von Freitag auf Samstag sei es gegen 3 Uhr gleich zu zwei schweren Körperverletzungen einer Gruppe junger Männer gekommen, teilt die Dortmunder Polizei jetzt mit.

Beide Fälle hängen zusammen. Zuerst geriet ein junger Dortmunder (21) an der Ecke Hansastraße/Kampstraße mit der Tätergruppe in einen Streit. Er bekam eine Ladung Pfefferspray ab – und zudem ein Messer in den Rücken. Die Täter flüchteten, der Verletzte kam ins Krankenhaus.

Direkt danach geriet eine Kamenerin (19) ins Visier der Täter, schreibt die Polizei weiter. Sie hatte die Tat beobachtet und wollte die Polizei rufen. Als Reaktion darauf bekam sie von einem der Täter einen Schlag ins Gesicht. Auch hier flüchtete die Gruppe unerkannt.

Junge Männer greifen zwei Menschen an – Täterbeschreibung

Die beiden Opfer der Taten von Freitagnacht beschreiben die Tätergruppe wie folgt:

etwa sechs Männer

um die 20 Jahre

dunkle Kleidung

Haupttäter: schwarze Haare, dunkler Bart, auffällig picklig

Die Polizei sucht nun Hinweise. Wer hat die Tat an der Ecke Kampstraße/Hansastraße beobachtet oder verdächtige Personen im Umfeld gesehen? Hinweise an den Kriminaldauerdienst der Polizei Dortmund: 0231/1327441.

