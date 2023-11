Messe Dortmund: Dino-Ausstellung mit über 50 Urzeit-Giganten

In der Messe Dortmund findet vom 9. März bis zum 7. April auf rund 5000 Quadratmetern die nach Veranstalterangaben größte Dinosaurier-Ausstellung statt, die es in Deutschland je gegeben hat: Im „Königreich der Dinosaurier“ erwarten Besucherinnen und Besucher über 50 Urzeit-Giganten, von A wie Allosaurus bis V wie Velociraptor.

Natürlich fehlen auch die beiden größten und gefährlichsten Raubsaurier nicht, der furchteinflößende Spinosaurus und der legendäre Tyrannosaurus Rex - mit einer Höhe von acht Metern. Weitere Highlights sind laut Veranstalter unter anderem ein fünf Meter hoher Brachiosaurus, ein 22 Meter langer Diplodocus und die größten beweglichen Dinos Europas.

„Unsere Ausstellung hebt sich nicht nur bezüglich der Anzahl der Dinosaurier von bisherigen Dino-Ausstellungen ab“, so Veranstalter Christopher Richter, „sie ist auch ausdrücklich als Erlebnis für die ganze Familie konzipiert“. Neben aufwändigen Kulissen, Licht- und Soundeffekten, gibt es auch diverse Fotopoints. Gäste können zudem auf Dinosauriern reiten und Babydinos streicheln.

Kinder können sich als Nachwuchs-Archäologen in einer Ausgrabungsstätte im Freilegen von Dinosaurierknochen üben, eine Runde mit der Dino-Eisenbahn fahren oder in den Booten der Wasserbahn durch ein Dinoskelett schippern. Mehrmals täglich findet darüber hinaus eine Raptorfütterung statt. (red)

