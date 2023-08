An der Schützenstraße in der Dortmunder Nordstadt ist am Samstag eine Mercedes A-Klasse ausgebrannt.

Risiko-Brand Mercedes brennt an Dortmunder Shell-Tankstelle aus

Dortmund. An einer Tankstelle in der Dortmunder City ist am Samstag ein Auto ausgebrannt. Die Feuerwehr kippte den Wagen zum Löschen sogar auf die Seite.

Schreckmoment bei Shell an der Ecke Schützenstraße/Treibstraße in der nördlichen Dortmunder Innenstadt: Am Samstagnachmittag hat ein Mercedes Feuer gefangen. Die A-Klasse brannte komplett aus.

Zum Glück stand der Wagen nicht zwischen den Zapfsäulen, als er anfing zu brennen. Stattdessen stand er ums Eck bei Staubsauger-Boxen und Waschanlage.

Die Einsatzkräfte kippten den Wagen auf die Seite, um auch von unten besser löschen zu können, erklärt die Feuerwehr. Schon nach einer Viertelstunde war der Einsatz beendet. Schuld am Feuer war vermutlich ein technischer Defekt.

