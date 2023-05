Meister-Macher S04? – Dortmunds OB lockt mit besonderer Ehre

Nichts wünscht sich Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal gerade mehr als einen Schalker Sieg – in München. So hätte der BVB wieder eine Chance auf die Meisterschaft.

Dortmund/Essen. Ein Schalker Sieg gegen Bayern – wie schön das wäre! Dortmunds OB Westphal lockt den S04 mit einem Angebot, das sicher nicht allen schmeckt.

Eigentlich war es nur die Eröffnung der Fußball-Ausstellung "Mythos und Moderne – Fußball im Ruhrgebiet" im Essener Ruhr-Museum. Aber Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal (SPD) nutze das Podium, um dem FC Schalke 04 ein ungewöhnliches Angebot zu machen.

Denn aus eigener Kraft kann der BVB nicht mehr Meister werden – dazu müsste Bayern mindestens eins der letzten drei Liga-Spiele verlieren. Da kommt Schalke ins Spiel: Die Knappen sind am Samstag in München zu Gast. Groß ist die Siegchance zwar nicht. Aber wer weiß?

Meistermacher Schalke: Ab ins Goldene Buch!

OB Westphal hat die Hoffnung jedenfalls noch nicht aufgegeben und will die Schalke mit dem Goldenen Buch der Stadt Dortmund locken: "Ich lade die Schalker Mannschaft gerne wieder ein, falls sie durch einen Sieg in München den BVB zum Meister macht." Damit nahm er Bezug auf die erste Schalker Meisterschaft 1934: Damals hatte S04 auf der Rückfahrt von Berlin in Dortmund Halt gemacht gemacht und sich ins Goldene Buch eingetragen.

Ob das Ehrenbuch den Schalkern als Motivation reicht ist fraglich. Die Quote bei Wettanbieter Tipico steht mit 1:16 deutlich gegen einen Sieg der Gelsenkirchener.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund