Matsch-Gefahr beim Juicy Beats – Samstag drohen Gewitter

Dortmund. Zu heiß wird's nicht beim Juicy Beats in Dortmund: bis maximal 23 Grad und bewölkt. Vor allem Samstagnachmittag wird es wohl nass werden.

Ins Schwitzen kommt man beim Juicy-Beats-Festival im Dortmunder Westfalenpark höchstens beim Feiern, aber nicht wegen des Wetters. Wärmer als 23 Grad wird's wohl nicht in der Spitze.

Die Sonne wird auch kein Dauergast. Doch insbesondere Samstagnachmittag wird es ungemütlich werden: Schaut man auf Regenradar für Dortmund kommt es Samstag, cirka ab 15 Uhr, dicke: starker Regen, auch Gewitter sind möglich. Danach beruhigt sich das Wetter wieder, und es wird eher trocken bleiben. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für Samstag ebenfalls zum Abend aus Westen nachlassende Niederschläge vorher - und meist wolkig oder leicht bewölkt.

Festival-Wetter beim Juicy Beats: Wohl keine schweren Unwetter

"Die durch ein Sturmtief mit Kern nordwestlich der Britischen Inseln herangeführte warme und sehr feuchte Luft bleibt in Nordrhein-Westfalen wetterbestimmend", teilt der DWD mit. Für Freitag (28. Juli) hat er ebenfalls eine durchwachsene Prognose - für ganz NRW - parat: bewölkt und einzelne Schauer. Ab nachmittags vom Niederrhein ausgehend erste Auflockerungen. Schwacher bis mäßiger Wind. In der Nacht zum Samstag ziehen "schauerartige, vereinzelt gewittrig durchsetzte Regenfälle" rein. Tiefstwerte 17 bis 13 Grad in NRW.

Unwetter scheinen kein Thema zu sein. Die DWD-Warnkarte zeigt für Dortmund: keine Warnung.

Da Juicy Beats nun einmal ein Open-Air-Festival in einem Park ist, macht es Sinn eine Regenjacke mitzunehmen. Teils sind die Bereiche direkt vor den Bühnen mit Kunststoffplatten ausgelegt, aber ansonsten gibt es Wiese und keine Überdachungen. Aber Bäume zum Drunterstellen bei Regen. Nur die sind nicht immer ideal gelegen, wenn man gerade seinen Lieblings-Act sehen will. (JaK)

