Massives Drängeln: Dortmunder Polizei stoppt Tesla-Fahrer

Diese Strafe kann sich sehen lassen: Ein aggressiver Tesla-Fahrer (25) aus Bochum muss fast 1000 Euro zahlen und bekommt zusätzlich ein Fahrverbot von vier Monaten. Mindestens, schreibt die Dortmunder Polizei – denn wenn die Bußgeldstelle einen Vorsatz erkenne, verdoppeln sich die Kosten.

Der rasende Bochumer war einer Zivilstreife der Autobahnpolizei Kamen am 16. November auf der A2 bei Dortmund aufgefallen. Die Polizei fuhr dem Mann hinterher und zeichnete (unbemerkt!) seine Fahrweise auf. Die Polizei listet diese dokumentierten Vergehen innerhalb von nur drei Minuten auf:

Jetzt müsse der Bochumer Tesla-Fahrer wegen Rasens 700 Euro zahlen und für drei Monate seinen Führerschein abgeben, schreibt die Polizei. Dazu komme eine Strafe wegen Drängelns mit viel zu wenig Abstand: Hierfür seien nochmal 240 Euro und ein weiteres Fahrverbot von einem Monat fällig.

